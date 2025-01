Slavica Đukić Dejanović o štrajku prosvetnih radnika i nadoknadi časova: Pregovori se nastavljaju, u januaru povećanje plate od 11 odsto

Slavica Đukić Dejanović, ministarka prosvete, rekla je da će svi zaposleni u prosveti dobiti povećanje od 11 odsto od januara u odnosu na ostale koje će dobiti 8 odsto.

Ona je rekla da "razgovori sa predstavnicima reprezentativnih sindikata nisu prekidani od trenutka potpisivanja Protokola", da u njima učestvuje i premijer sa svojim saradnicima, a broj sastanaka koji je održan pokazuje da postoji volja i da se ide ka zajedničkom cilju ostvarivanja zahteva iz Protokola, koji je 90 odsto realizovan".

Povećanje od 11 odsto

Na pitanje šta ako se štrajk prosvetnih radnika nastavi i tokom drugog polugodišta, ministarka odgovara da će se "razgovoriti nastaviti".

- Nastavićemo da razgovaramo i dalje. Predstoje nam i razgovori o kolektivnim ugovorima, jer poboljšanje uslova rada i materijalnog položaja zaposlenih u prosveti je jedan od prioriteta - kaže ona.

Šta je sa nadoknadom časova

Kada je u pitanju nadoknada časova koji su propušteni, dodaje, škola može koristiti različite modele za nadoknadu u zavisnosti od svojih kapaciteta.

- U nadležnosti škole je da odabere adekvatan način za nadoknadu, o tome obavesti školsku upravu koja daje saglasnost na plan nadoknade - rekla je ministarka prosvete.

Upitana o sistemu "Zdravitas" čija je primena odložena nakon negodovanja roditelja i nastavnika, ministarka je detaljno objasnila šta je taj portal, šta obuhvata, čemu služi, koliko je u svemu tome zaštićena poverljivost ličnih podataka dece i roditelja

Nije se odustalo od portala "Zdravitas"

- "Zdravitas" je zapravo digitalizacija jednog segmenta nastave fizičkog, a to je praćenje motoričkih sposobnosti i fizičkog razvoja učenika, što i jeste jedan od osnovnih ciljeva nastave ovog predmeta. Podaci koji se unose u ovaj sistem se odnose na rezultate učenika u skoku u dalj, trbušnjacima, zgibovima, trčanju među čunjevima i slično. Sve ovo su nastavnici i do sada radili samo što su to beležili u pedagoške sveske, a sada imaju portal, koji daje preporuke koje su to vežbe i aktivnosti koje bi učenik trebalo da radi u narednom periodu da bi unapredio svoje motoričke sposobnosti i pravilno se fizički razvijao - objasnila je ministarka .

Svi ovi podaci se, dodala je, čuvaju u državnom Data centru, mestu gde se čuvaju i druge evidencije - matične knjige, podaci iz zdravstvenih kartona i slično.

- Predviđeno je da pristup ovim podacima imaju i roditelji, kako bi i oni imali uvid u rezultate svog deteta, kao što imaju uvid u ocene u e-Dnevniku. Znači, nema reči o bilo kakvim zdravstvenim podacima deteta. S obzirom da je jedan deo roditelja i nastavnika pokazao nerazumevanje, procenjeno je da će određeni koraci zahtevati više vremena i drugačije pristupe u objašnjavanju svrhe portal "Zdravitas". Zato je plan da u narednom periodu sprovedemo više aktivnosti u cilju informisanja roditelja i razrešavanju njihovih nedoumica - zaključila je ministarka.

Autor: Jovana Nerić