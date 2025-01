DANAS URADITE SAMO JEDNO I BIĆETE USPEŠNI TOKOM ČITAVE GODINE: Šta kaže crkva, a šta narodni običaji kada je u pitanju obeležavanje Božića?

Običaji se od mesta do mesta razlikuju, ali ono što je zajedničko svima jeste da je Božić porodični praznik koji se obeležava s mnogo ljubavi.

Danas je Božić, najradosniji praznik kod Hrišćana. Započinje ponoćnom ili jutarnjom liturgijom koja se služi u svim pravoslavnim crkvama i manastirima, a nakon nje se mogu pričestiti svi oni koji su postili Božićni post. Vernici koji se ne pričešćuju, mogu uzeti naforu. Na današnji dan ljudi se međusobno pozdravljaju rečima “Hristos se rodi”, a otpozdravljaju sa “Vaistinu se rodi”, a takav način pozdravljanja traje sve do Bogojavljenja, kada se koristi pozdrav “Bog se javi”, a otpozdravlja sa “Vaistinu se javi”.

Verski analtičar Draško Đenović objasnio je simboliku ovog velikog praznika.

- Veliki post se završava Badnjim danom i Božić je prvi mrsni dan, pod uslovom da ne pada u sredu i petak, budući da su ti dani inače posni. To je nasrećniji praznik, obeležava se rođenje Gospoda Spasitelja Isusa Hrista. Bog Otac je poslao na zemlju svog sina, a Isus je morao da dođe u telu. On nije rođen na Božić, on je postojao od samog početka jer je jedan od suštine, zajedno sa Bogom, Ocem i Duhom svetim. Na Božić se samo otelovio u telu. Božić je jedan od radosnijih praznika za svu decu zato što je to vreme darovanja, a normalno je da svako dete voli da dobije poklon - objašnjava Đenović.

Verski analitičar potencira da je Božić porodičan praznik koji se gotovo uvek proslavlja u užem krugu porodice i familije.

- Hrišćanska crkva se uvek seća Gospoda i Spasitelja i Božić se ubraja u porodične praznike. Najčešće se dočekuje kod kuće. Božićno jutro je predviđeno kao ono gde se porodica okuplja za istim stolom. Veoma često i deca sa svojom decom idu kod svojih roditelja, dakle kod bake i deke. Tako da se i šira porodica okuplja na zajedničkom ručku, ali to nije pravilo da se mora, već je to više jedan od običaja koji postoji kod nas, makar dok su stari roditelji živi - ističe on.

Narodni običaji na Božić

Srpski običaji za Božić nalažu da ranije tog dana, najbolje tokom prepodneva, u kuću dolazi gost koga domaćini obično očekuju jer se unapred dogovore. U pitanju je položajnik. To je gotovo uvek muškarac, samo u nekim delovima Srbije to može biti devojka za koju se veruje da je srećna. Ipak, položajnik je često i dete iz familije. Veruje se da on treba da porodici donese sreću tokom čitave naredne godine, kao i kući u koju je pozvan, a koja ga na odlasku daruje određenim poklonom. Položajnik treba da priđe šporetu i “džarajući” vatru govori “Koliko varnica, toliko srećica, koliko varnica, toliko parica, koliko varnica, toliko u toru ovaca, prasadi i jagnjadi, gusaka i piladi, a najviše zdravlja i veselja, Amin, Bože, daj”. Molitva se vremenom preinačila pa tako se uglavnom moli više za mnogo petica, poklona, prijatelja, ljubavi ili putovanja.

Simbolika česnice

Na Božić običaji nalažu da se mesi česnica, pogača ili projanica u koju se stavlja novčić i koja se iznosi na Božićnu trpezu. Domaćin i ukućani treba da okrenu u rukama tri puta s leva na desno, zatim da izlome hleb, vodeći računa da nijedna mrva ne padne na pod. Veruje se da će onaj ko izvuče novčić biti naročito uspešan i srećne ruke tokom čitave godine.

Badnji dan je poslednji dan posta, a Božić prvi dan mrsa. Ovi običaji za Božić svoje korene vuku još iz paganskih vremena, kada je bila rasprostranjena tradicija žrtvovanja Bogu, ali je pravoslavna crkva prihvatila taj običaj s obzirom na to da je nakon višenedeljnog posta u hladne zimske dane dobrodošlo okrepljenje jačom hranom.

Započinjanje posla

Veruje se da je Božić odlična prilika za uspostavljanje navika koje želite da imate tokom čitave godine, pa zato na ovaj dan treba raditi sve ono u čemu želite da vam protekne naredna godina. Navodno pravilo za sve đake i studente jeste da baš na Božić uče kako bi im cela naredna godina išla dobro što se tiče učenja. Takođe je običaj da se tokom božićnih praznika, dakle tokom tri dana, ne sklanja trpeza, niti čisti kuća. Jasno je da su ti običaji promenjeni tokom vremena, tako da je postalo normalno raskloniti sto, samo se badnjak ispod stola ne dira 3 dana.

