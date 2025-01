KO BUDE BACAO PETARDE ZA BOŽIĆ, KAZNA OD 50.000 DO 100.000: Čačanska policija jasna, a roditelje podseća da ova igra može biti izuzetno opasna

Praznični dani u Srbiji su u toku, a novogodišnji praznici prema rečima, Dušana Jovanovića, komandira policijske ispostave Čačak , tokom novogodišnjih praznika nije bilo težih narušavanja javnog reda i mira.

- Zakonom o prometu eksplozivnih materija izričito je zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima gde se okuplja veći broj osoba. Podsećamo, ko paljenjem pirotehničkih sredstava narušava javni red i mir, i bezbednost građana, biće kažnjen novčanim iznosom od 50.000 do 100.000 dinara. Podsećamo roditelje da igra sa pirotehnikom može biti izuzetno opasna, može doći do teških povreda, opekotina a u težim slučajevima i do invaliditeta, kaže za RINU Jovanović.

On ističe da ovlašćena službena lica MUP-a, aktivno sprovode sve mere u skladu sa zakonom, kako bi sprečili neovlašćenu prodaju pirotehničkih sredstava, a oni koje zateknu u neovlašćenoj prodaju biće sankcionisani a pirotehnika oduzeta.

Inače,vatromet mogu koristiti samo pravna lica na lokaciji koja je odobrena uz rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova. Još jednom je uputio apel građanima da ne koriste pirotehniku. Za sada nema prijava o neovlašćenom korišćenju vatrenog oružja u PU Čačak, kaže Jovanović.

Autor: Aleksandra Aras