Mama Ljubica traga za taksistom iz Novog Sada: Njegov gest će vas rasplakati, čak i šef odlučio da ga nagradi

Danas često čujemo od ljudi da se empatija izgubila, da smo postali hladni, da žmurimo na tuđe probleme i okrećemo glavu kada je nekome potrebna pomoć.

Jedna priča iz Novog Sada upravo demantuje ove tvrdnje i pokazuje koliko sitnice nekome mogu da poprave i ulepšaju dan. Ljubica je majka dečaka sa autizmom koja je imala susret sa vozačem taksija, međutim od niza negativnih, ova vožnja bila je i više nego pozitivna. Mladi vozač svojim gestom i razumevanjem koje je pružio njoj i njenom sinu izmamio joj je suze.

Ljubica se našla u situaciji kada je bila prinuđena da pozove taksi, a to inače čini samo kad mora, jer njen sin Lazar (5), kako je rekla, teško prihvata promene, te je navikao da uživa u vožnji u njihovim kolima. Sin čim je video vozio počeo je da plače. Majci su kroz glavu prolazila loša prethodna iskustva, te se naoružala strpljenjem jer je mislila da će i ovo biti jedno od tih. Međutim, prevarila se, a za Telegraf.rs priča kako je sve izgledalo.

- Laza čim je video vozilo počeo je da plače i negoduje.Vozač nas je dovezao na adresu, rekao mi je da se više nikada ne izvinjavam zbog deteta i nije hteo da nam naplati vožnju. Pre izvesnog vremena pozvala sam drugi taksi i vozač je bio toliko neljubazan da sam se osećala postiđeno zbog rođenog deteta. Ovaj divan mladi čovek me je oduševio - počinje Ljubica priču za Telegraf.rs.

Iza svega se krije bobra sa autizmom sa kojom se ova majka hrabro nosi, a često ne nailaze na razumevanje okoline, te i ovog puta, nažalost, nije očekivala razumevanje.

- Mnogo me je iznenadio njegov gest, jer je pre svega bio mlad i koliko sam razumela nema decu, pa nisam očekivala razumevanje. Tokom vožnje smo pričali o Lazinoj dijagnozi i borbi koju vodimo. Kada mi je na kraju rekao da on časti i da ne treba da platim šokirala sam se. Laza je već krenuo da me gura iz auta jer stojimo, a ja ne znam kako da odreagujem. Zasuzile su mi oči i pomislila sam da moram nekako da mu se odužim - kaže nam majka.

Kako nam je objasnila, proletos je doživela neprijatno iskustvo sa vozačem jednog drugog udruženja, a nažalost, za tri godine od kako se bore sa autizmom nije doživela tri lepe stvari od ljudi. Samo je nailazila na zle poglede i ružne komentare.

- Vraćali smo se kući od defektologa i Laza je bio ljut i plakao je jer je bio na tretmanu i jedva je čekao da ode kući. Pozvala sam taksi i kada je došao čim sam sela izvinila sam se vozaču što dete plače i rekla sam koji problem ima. On na to nije rekao baš ništa i nastavio je vožnju. Osećala se neprijatnost u vazduhu. Laza je u jednom momentu nogom gurnuo u njegovo sedište,a on se besno okrenuo i pogledao Lazu kao da bi ga izbacio napolje. Kada smo stigli na adresu ja sam se zahvalila i još jednom izvinila, a on na to opet nije ništa rekao, kao ni na moje doviđenja. Imala sam i pune ruke kesa i nije se ponudio da stavi to u gepek nego sam ih drzala u krilu. Kada sam uspaničeno krenula iz auta, saplela sam se i skoro pala. Nikakvu reakciju nije imao, a Laza je plakao i dalje - objašnjava majka.

Mladi vozač taksija oduševio i kolege

Kako nam je Ljubica ispričala, ona se javno, putem društvenih mreža, zahvalila mladom taksisti, koji ju je oduševio lepim gestom, te pokušala da sazna ko je i kako se zove da bi mu se odužila. Tako je saznala još lepše vesti.

- Ja nisam uspela da saznam njegovo ime i prezime, ali moju objavu su videle njegove kolege, pitali me za neke osnovne informacije i preneli šefu koji je rekao da će mladi vozač biti nagrađen. Oni su pronašli o kome se radi, a ja ću da mu se odužim čim budem u prilici. Rekli su mi da će ga i oni kao kolektiv častiti i to je baš lepo. Dobro se uvek dobrim vrati- zaključila je Ljubica.

Ova priča oduševila je i mnoge na društvenim mrežama, koji su podelili i svoja iskustva sa ovom firmom, a mnogima je ova ovjava, kako su rekli, ulepšala veče.

Autor: Snežana Milovanov