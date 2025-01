'OTVORILA SAM OČI I SHVATILA DA SU ME OPKOLILI!' Sofija otišla sama na kampovanje, pa se susrela sa ZVERIMA: Ali tu nije bio kraj njenih nevolja

Sofija, mlada devojka zaljubljenik u prirodu, sigurno dugo neće zaboraviti jednu noć kampovanja koja se zamalo mogla završiti tragično — i to sve zbog nenajavljenog gosta!

Naime, Sofija Gelkhauri (24) iz Nemačke, školuje se za poslovnog administratora i koristi svaku priliku da provede vreme u prirodi daleko od grada i buke, budući da stanuje pored aerodroma u Frankfurtu. Kako kaže, postavila je svoju ležaljku za noć pod zvezdama između dva drveta, ali ovoga puta je bilo sve drugačije.

- Često to radim, samo tražim mir i tišinu u prirodi. Već sam zaspala kada sam iznenada začula čudne zvuke koji su me probudili, otvorila sam oči i shvatila da su me opkolili! - rekla je Sofija za "Bild", a potom i otkrila da ju je odjednom opkolilo krdo divljih svinja.

Kako je dodala, neko vreme je provela u ležaljci, nadajući se da će životinje pobeći.

- Potom sam pozvao hitnu pomoć i pitao šta da radim - kaže 24-godišnjakinja.

Obično se u ovakvim situacijama preporučuje da se tapše i pravi buka. I životinje su reagovale — u početku su nestrpljivo gledale i čekale, ali su onda ipak nastavile svojim putem.

Prerano za radovanje!

Ali tu nije bilo kraja njenim mukama jer se čopor vratio.

- Potom sam pozvala policiju oko ponoći - dodala je.

Iz predostrožnosti su alarmirali i lovca. Kada su policajci stigli, svinje su već napustile šumski logor a da ništa nisu uradile. Sofija Gelkhauri je sa policijom izašla iz šume, već misleći: Imala sam sreće!

Ali maler ne dolazi sam, kako je i Sofija otkrila, jer je na izlasku iz šume povredila skočni zglob, usled čega je morala u bolnicu.

Zbrinuta je u bolnici u Lincu, a neobična avantura, poručuje, ipak nije uspela da pokoleba njenu ljubav prema prirodi.

Autor: Dubravka Bošković