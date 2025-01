OTKRIVENO BLAGO U CRKVI! Tokom restauracije iz statue ispale 4 vreće ZLATA: Evo kolika je njihova vrednost!

Blago je bilo skriveno u nozi jedne od statua u crkvi Svetog Andreja u Ajslebenu. U crkvi je Martin Luter, protestantski reformator koji je napisao 95 teza protiv korupciju u rimokatoličkoj crkvi, održao svoje poslednje četiri službe 1546. godine.

Restauratori poznate gotske crkve u Nemačkoj otkrili su blago skriveno u statui pre skoro 400 godina. Četiri vreće novčića iz 1600-ih godina najverovatnije je sakriveno tokom Tridesetogodišnjeg rata, kada su švedski vojnici često pljačkali to područje.

Otkriće govori neverovatnu priču, kaže Ulf Dreger, kustos i čelnik odeljenja u kovnici države Saksonija-Anhalt. Restauratori su novac i blago pronašli pre dve godine, ali je otkriće objavljeno tek skoro.

