ZBOG 2 PREKRŠAJA VOZAČI U 2024. NAJVIŠE GUBILI PROBNU DOZVOLU: Ovo je detaljan spisak ograničenja, ukoliko ih prekršite slede STROGE sankcije

Novije generacije vozača iz godine u godinu se upoznaju sa pooštrenim pravilima u saobraćaju međutim, i dalje se mnogi oglušuju o pravila, te osim novčane kazne, vrlo lako sebe i druge učesnike u saobraćaju mogu dovede u opasnost.

Ako se pitate koji su to najčešći prekršaji bili za oduzimanje probne vozačke dozvole u prethodnoj 2024. godini, Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) otkrila je dva najčešća.



Vozači sa probnom vozačkom dozvolom najmanje su poštovali:

zabranu vožnje posle 23 časova

i vozili su u srednjem alkoholisanom stanju od 0.5 do 0.8 ‰

Vozač sa probnom vozačkom dozvolom ima 0 ‰ toleranciju na alkohol, što znači da ne sme da popije ni kap alkohola ako planira da upravlja vozilom.



U vreme praznika povećan uticaj alkohola na saobraćajne nezgode

Podsetimo, u vreme praznika je povećan uticaj alkohola na nastanak saobraćajnih nezgoda.

Alkohol je, pored neprilagođene brzine, najčešći faktor nastanka saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima u ovom periodu.

"Apelujemo na vozače da brzinu kretanja vozila prilagode postavljenim ograničenjima brzine, a pre svega uslovima saobraćaja i stanju puta, kao i da ne upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola", navodi ABS.

Koje su posledice oduzimanja probne vozačke dozvole

Kako ističe ABS, probna vozačka dozvola se oduzima sa 9 i više kaznenih poena.

Nakon oduzimanja probne vozačke dozvole lice (mladi vozač) najpre treba da plati sve novčane kazne predviđene presudama načinjenih prekršaja. Potrebno je da isteknu sve mere zabrane upravljanja vozilom, i tek nakon što prođe 90 dana od isteka poslednje mere zabrane odnosno plaćene novčane kazne lice može da se prijavi za postupak rehabilitacije vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola, koji podrazumeva pohađanje Seminara unapređenja znanja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola i polaganja ispita.

Ograničenja za vozače sa probnom dozvolom

Vozač sa probnom vozačkom ne sme da vozi auto sa motorom jačim od 80 kW ili 109 KS (osim pod nadzorom osobe starije od 18 godina sa najmanje 5 godina vozačkog staža). Kazna za ovaj prekršaj je 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana.

Ne sme da vozi automobil između 23 i 6 časova (sa ili bez nadzora). Kazna je: od 10.000 do 20.000 dinara, 6 kaznenih poena i mera zabrane vožnje od najmanje tri meseca.

Ne sme da vozi brzinom većom od: 110 km/h na autoputu i 90 km/h na moto-putu. Na svim ostalim putevima sa probnom vozačkom sme da se vozi samo do 90 odsto od ograničenja.

Ne sme da ima alkohola u krvi, kao ni psihoaktivne supstance. Kazna je 10.000 dinara za alkoholisanost do 0,5 promila.

Ne sme da telefonira niti koristi takozvane "hands-free" uređaje. Kazna za kršenje je 10.000 dinara.

Mlađi od 18 godina ne smeju da voze sami (bez nadzora odrasle osobe sa minimalno 5 godina vozačkog iskustva), kao ni da prevoze više od tri osobe (uključujući osobu koja ih nadzire). Kazna je 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana, 6 kaznenih poena i zabrana upravljanja vozilom od najmanje 3 meseca.

Lice koje vrši nadzor nad maloletnim vozačem dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima. Ukoliko to ne učini, preti mu kazna od 10.000 do 20.000 dinara.

Nakon odslušanog Seminara u celini i uspešno položenog ispita lice dobija Uverenje o položenom ispitu i sa njim se javlja svojoj stanici/upravi policije koja mu je oduzela probnu vozačku dozvolu, gde ulazi u postupak ponovnog podnošenja zahteva za vraćanje probne vozačke dozvole.

Podsetimo, izrada nacrta novog Zakona o bezbednosti saobraćaja trebalo je da bude završena do 1. decembra 2024, nakon čega će uslediti javna rasprava. Novim zakonom predviđene su sledeće mere: Privremeno oduzimanja vozila bahatim vozačima, trajno oduzimane vozačke dozvole za najteže saobraćajne prekršaje i povratnike u činjenju prekršaja, dozvoljeno nula promila alkohola, nove mere za električne bicikle i znatno više kazne za saobraćajne prekršaje.

Autor: Dubravka Bošković