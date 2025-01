ŽENE IZABRALE 6 NAJBOLJIH AUTOMOBILA: Birale su između čak 80 vozila, ova lista će sigurno iznenaditi mnoge muškarce

Stručni žiri sačinjen od 82 žene koje su po profesiji automobilske novinarke, iz čak 55 zemalja sveta sa pet kontinenata, izabrao je šest modela koji ulaze u finalnu borbu za titulu najboljeg automobila na svetu u 2025. godini.

Panel Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) ove godine je uveo i dve nove nagrade, pored izbora najboljeg automobila, a to je nagrada za najbolju tehnologiju „Best Technology“ i nagradu za brend koji je najviše posvećen ženama „Sandy Myhre Award“.

Iz našeg regiona u ovom žiriju bile su aktivne novinarke iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije.

WWCOTY žiri je zvanično objavio pobednike u ukupno osam kategorija za ovogodišnje nagrade, a trka za glavnu nagradu startovala je sa 80 modela automobila.

– Svi oni bili su podeljeni u šest kategorija kojima pripadaju, a novinarke su imale zadatak da voze i ocene nove modele iz sledećih klasa: Urban Model (gradski auto), Compat SUV (gradski SUV), Large Car (limuzina), Large SUV (veliki SUV), 4×4 Pick-up (terenci i pik-apovi) i Performance and Luxury Car (sportski i luksuzni automobili) – navedeno je u saopštenju.

Svih 80 automobila morali su da ispune određene kriterijume, poput toga da modeli moraju biti novi i da predstavljaju novu generaciju, a ne redizajn, kao i da je njihova prodaja započela na najmanje dva kontinenta ili u najmanje 40 zemalja.

Ističe se, takođe, da se ovde ne bira „ženski auto“ jer takva kategorija ne postoji, već se u obzir uzimaju bezbednost, kvalitet, cena, utisci iz vožnje, uticaj na okolinu i drugi važni parametri za svakog vozača.

Žiri je odlučio da su najbolji automobili sledeći:

Urban model: Mini Cooper, Compact

SUV: Kia EV3

Large Car: Audi A6 e-tron

Large SUV: Hyundai Santa Fe

4×4 $ Pick-up: Toyota Land Cruiser

Performance and Luxury Car: Porsche Panamera

Nagradu za najbolju tehnologiju BEST TECH dobio je BYD, a nagrada Sandy Myhre za najpredaniji brend za žene otišla je marki Volvo.

Autor: Dubravka Bošković