PATRIJARH PORFIRIJE OBEĆAO POMOĆ NAJMLAĐIMA: Stipendije za talentovanu decu i otvaranje dnevnog boravka za mališane sa autizmom

Njegova Svetost Arhiepiskop pećki, Mitropolit beogradsko-karlovački i Patrijarh srpski g. Porfirije izjavio je danas da će Srpska pravoslavna crkva podeliti 100 stipendija talentovanoj deci iz porodica koje ih imaju više, kao i da je u planu otvaranje dnevnog boravka za autistične mališane pod pokroviteljstvom SPC.

Patrijarh je u Ritopeku kod Grocke osveštao kuću u kojoj borave osobe koje se leče od bolesti zavisnosti u okviru programa "Zemlja živih" koja je pri SPC i tom prilikom kazao da je u prirodi crkve da bude uz svakoga kome je potrebna duhovna podrška, a gde god je to moguće i materijalna.

- Trudimo se da ta pomoć bude koliko god je moguće veća za porodice koje imaju više dece i stipendiramo decu iz takvih porodica koja su talentovana, vredna i pokazuju uspehe u svom školovanju - objasnio je Patrijarh. - Ako Bog da ovih dana ćemo podeliti 100 stipendija.

On je dodao i da je u planu i otvaranje dnevnog boravka za autističnu decu i istakao da je reč o ozbiljnom projektu koji zahteva angažovanje stručnih lica.

Govoreći o aktivnostima SPC Patrijarh je podsetio da postoji Versko dobrotvorno starateljstvo u okviru kojeg Crkvena narodna kuhinja svakog dana priprema obroke za više od 2000 korisnika. Takođe, napomenuo je i da postoji Dom zdravlja, kao i pravno savetovalište.

Istakao je Patrijarh i da ima ljudi koji žele da učestvuju u projektima SPC i koji, kako je objasnio, "ne žale svoje vreme, a imaju znanja":

- Ima mnogo onih koji ne gledaju na to koju poziciju zauzimaju, koliko imaju, šta su im roditelji bili. Naprotiv, oni gledaju na lice Božje sa svešću da je on onaj koji meri svaku misao, reč i postupak. I,kad odemo pred njega, pitaće nas šta smo mi uradili bližnjima, a ne šta su oni nama. Šta su nama drugi učinili, to će njih pitati. Na nama ostaje da se molimo za čitav svet da nam Bog da snage da budemo na putu Hristovom.

