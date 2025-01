Heroj iz Srbije do detalja opisao kako je izgledao let za Tursku: Roditelji su bili u suzama, devojčica se u grčevima borila za dah!

Priča koja sledi je, možemo reći filmska i odigrala se u avionu, na 12.000 metara iznad zemlje. Naime na letu Istanbul Antalija srpski lekar je spasio petogodišnjoj devojčici život.

Heroj je Danijel Tomičević doktor fudbalskog kluba Napredak, koji je opisao ovaj događaj za jutarnji program na Kurir televiziji.

Nekoliko minuta nakon što je avion poleteo, posada se obratila putnicima, zamolila sve medicinske stručnjake da se jave jer je potrebna pomoć.

- Par minuta nakon poletanja, kapetan je tražio da se identifikuje lekar ako postoji u avionu, a nakon mog odaziva, tražili su potvrdu koja svedoči da sam zaista lekar, a kada su i to dobili, sproveli su me do putnika kome je trebala medicinska pomoć,a ispostavilo se da je to petogodišnja devojčica koja je bila u pratnji porodice, koja je bila uplakana. Ona je bila crvena, imala je temperaturu, i to ne bi bilo toliko strašno, da devojčica nije u deliću sekunde skratila dah, počela da se bori za dah, dobila grčeve, i to je otišlo u drugom pravcu. Jasno je meni bilo šta se događa, ali sve je bilo limitirano, mada stjudardese su donele dva boksa lekova u kojima je bilo svašta, ali ništa za decu, a naročito za temperaturu. Potom su grčevi prestali, devojčica je dobila dah, ali joj je temperatura ostala, mada i te sjudardese moram da pohvalim jer su zaista fantastično pomagale, masirale su devojčicu hladnim peškirima, iako pedijatri kažu da to ne bi trebalo da se radi, ali bilo je nužno. Trudili smo se da ne paniče drugi ljudi, pa sam došao na ideju da joj bilo kako spustim temperaturu, te sam uzeo neki svoj brufen koji sam izdrobio u neku zamišljenu dozu u malo mleka i dao joj da popije. To je dovelo do pada temperature, a ona se na kraju leta ispovraćala.

Tomičević je rekao koliko je trajalo sve to:

- To je trajalo oko 30 minuta, trajalo je mnogo, a meni je sve to delovalo mnogo duže, prvo ta spoznaja da nema niko da pomogne, da ne mogu da je prenesem, pa je sve to pojačavalo pritisak. Jako teška situacija, jer bilo kakav neželjen ishod, lekaru ostaje krst za ceo život. Imao sam svakave situacije sa odraslim ljudima, ali ništa nije bilo slično ovoj. Svakako je u ordinaciji sve lakše, tu je mnoštvo zdravstvenih radnika da ti pomogne, a ovde smo bili tri stjuardese i ja. Za sam uzrok nisam siguran, ali roditelji su krenuli sa bolesnim detetom na put, ono je već imalo temperaturu, virusna infekcija, pa je tako došlo do ove situacije koja se dobro i srećno završila za sve. Što se panike same u avionu tiče, nije bila preterana, nisu ni svi ljudi primetili, neki su spavali, neki su uočili, ali mi nismo paničili, pa su maltene svi bili mirni. Svakako, porodica jeste bila u panici, oni su samo tiho plakali, otac je držao sina, a kada se sve završilo, on je uzeo sendvić i pokušao da pruži gest zahvalnosti.

Autor: Snežana Milovanov