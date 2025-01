Evo da li će prava zima sa snegom pogoditi Srbiju do kraja januara: OVA pojava biće veoma dominantna

Nažalost, mnogi predeli Srbije su usred zime bez snega i snežnog pokrivača, ali ga u više nego dovoljnim količinama ima na planinama, ali i na jugu zemlje. Međutim, kada je reč o snegu, prognoze i nisu baš najbolje.

Srbija je pod uticajem veoma snažnog anticklona, čiji će se centar iz zapadne Evrope premeštati ka oblasti Alpa i centralne Evrope. Vazdušni pritisak biće veoma visok. Zbog ovakve sinoptičke situacije, vreme će biti veoma stabilno i suvo, a ova pojava biće veoma dominatna tokom druge polovine januara.

Ipak, samo sutra će sa severa doći do prolaznog naoblačenja, pa će biti i koje pahulje snega, ali bez formiranja i povećanja snežnog pokrivača.

Od četvrtka veoma stabilno. Očekuje se i temperaturna inverzija, pa će u nižim predelima, dolinama i kotlinama biti tmurno, maglovito i hlando, uz temperature oko 0 ili koji stepen iznad.

U brdsko-planinskim predelima i na istoku Srbije biće vedro i toplije, uz temperature i do 10°C.

Noći i jutra biće veoma hladni. Minimalna jutarnja temperatura biće od -10 do -4°C, na Pešteru i na širem području Sjenice do -15 stepeni, okalno i niže.

U urbanim sredinama i undustrijskim zonama, a u predelima sa maglom, vazduh će biti veoma zagađen, s obzirom na to da će se usled aktuelne sinoptičke situacije, atmosfera ponašati kao poklapac, a bez vetra i uz viosk pritisak, svezagađujuće čestice nalaziće se na jednom te istom području i u najnižem sloju atmosfere.

Od vikenda će postepeno toplije biti i u nižim predelima, a znatno toplije biće sledeće sedmice, uz temperature oko i iznad 10°C. Nažalost, i tada će se u pojedinim nizijama, dolinama i kotlinama magla i niska oblačnost zadržati tokom celog dana i u tim predelima biće hladnije.

Prema trenutnim prognozama, bar do pred sam kraj januara nema na vidiku da će doći do značajnijeg zahlađenja sa padavinama i snegom i one prave zime. Osim što će biti natprosečno toplo, očekuje se i veoma suvo vreme, jer će polje visokog vazdušnog pritiska sprečavati prodor vlažnih vazdušnih masa i padavina sa Atlantika i Mediterana do našeg područja. Svi ti padavinski i snažnioblačni sistemi premeštaće se obodnim delom anticiklona, odnosno severno i južno, tj. preko Mediterana i krajnjeg severa Evrope.

pročitajte još HOROR NA NOVOM BEOGRADU! Naoružani muškarci upali na pumpu i pretili radnici da će je UBITI

Kada je reč o planinama, ni u tim predelima neće biti padavina narednih desetak dana, ali u svim ski centrima ipored toga, snega će biti i više nego dovoljno.

Autor: Marija Radić