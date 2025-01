Hladan dan u Srbiji, a evo gde će padati sneg: Evo kada stiže otopljenje

Ledeno jutro osvanulo je u Srbiji, a u Zaječaru je mereno -10 stepeni. Širom Srbije je tmurno i maglovito, samo je na istoku Srbije vedro. Veoma hladno vreme u Srbiji očekuje se i narednih dana.

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od -8 do -2°C, a u Beogradu je sa -4, porasla na -3°C.

Pred nama je ledeni dan, što znači da temperatura tokom celog dana neće preći nulu, a toplije se očekuje samo na istoku Srbije, uz temperature do 5°C.

Naše područje pod uticajem je snažnog anticklona i viskog vazdušnog pritiska, čiji se centar danas nalazi nad zapadnomEvropom i oblasti Alpa.

Danas će po perifernom delu anticklona, po njegovoj istočnoj strani, preko Panonske nizije do našeg područja doći manja količina vlažne vazdušne mase, što će Vojvodini i delovima zapadne Srbije tokom dana doneti slab sneg ili provejavanje snega, ali bez značajnijih padavina i bez formiranja snežnog pokrivača.

Po istočnom obodu anticklona do našeg područja u sklopu severoistočnog strujanja očekuje se dalji priliv hladne vazdušne mase.

Od četvrtka će u celoj Srbiji biti potpuno suvo.

Jak anticklon sa zapada Evrope izmestiće se iznad centralne i našeg područja, što će sprečavati prodor oblačnih i padavinskih sistema sa Atlantika i Mediterana do našeg područja. Očekuje se i temperaturna inverzija, pa se u dolinama, nizijama i kotlinama očekuje maglovito i hlando, a na planinama i na istoku Srbije vedro i toplije.

Minimalne temperature tokom noći i jutra biće od -10 do -2°C, na Pešteru i niže, dok će tokom dana do kraja sedmice maksimalna temperatura biti od 2 do 6, u Beogradu do 4°C, dok će najtoplije biti na istoku Srbije, temperatura do 10°C. Najhladnije biće u predelima sa maglom, temperatura oko 0°C.

Od nedelje će biti toplije, uz manji porast temperatura, pa će sledeće sedmice biti nešto toplije, uz porast i jutarnjih i dnevnih temperatura.

Stabilno i suvo vreme potrajaće bar narednih desetak dana.

Autor: Marija Radić