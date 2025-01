Domovi zdravlja puni, a bolnice zabranile posete! Doktori otkrili o čemu se radi, i staro i mlado ne može da spusti temperaturu

Porast obolelih od 4 virusa koja kose Srbiju tek se očekuje naredne nedelje kad se deca vrate u škole.

U Srbiji trenutno haraju četiri virusa - grip, korona, respiratorni sincicijalni virus, i humani metapneumovirus, koji napadaju decu i odrasle i pune ordinacije u domovima zdravlja! Kako se respiratorne infekcije ne bi dodatno proširile mnoge bolnice i klinično-bolnički centri uveli su zabranu poseta do daljeg.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u našoj zemlji su u prvoj nedelji u ovoj godini registrovana 4.752 slučaja sličnih gripu, a najviše obolelih je među mališanima do četiri godine i decom od pet do 14 leta. Broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija iznosio je 9.020.

Virus gripa potvrđen je do sada u 16 okruga - Šumadijskom, Srednjobantskom, Južnobačkom, Južnobanatskom okrugu, Severnobanatskom, Zapadnobačkom, Moravičkom, Braničevskom, Pirotskom, Zlatiborskom, Nišavskom, Kolubarskom, Mačvanskom, Raškom, Rasinskom okrugu i u Beogradu.

Prvi slučaj infekcije virusom gripa tip A (H1), koji je potvrdila Nacionalna referentna laboratorija za grip i druge respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak", potvrđen je u opštini Vladimirci kod dvogodišnjeg deteta.

Respiratorni sincicijalni virus i humani metapneumovirus nisu zvanično potvrđeni u našoj zemlji, ali lekari kažu da su u cirkulaciji.

Četiri tipa gripa

Epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović kaže za Kurir da su kod nas registrovana četiri tipa virusa gripa - tip A, AH3, A netipizirani i tip B, koji je manje zastupljen.

- U Kini se spominje i humani metapneumovirus, zbog kojeg su se mnogi uplašili da se ne proširi. Reč je o virusu koji napada respiratorne organe uglavnom kod dece i verovatno ga ima i kod nas, ali nema mesta panici jer se radi o običnom respiratornom virusu. U Americi se pominje "kvadremija", pored gripa prisutni su i kovid, crevni virus i respiratorni sinincijalni virus (RSV), koji uzrokuje zapaljenje pluća i respiratornog trakta, a verovatno ga ima i kod nas. Suvo i hladno vreme pogoduje ovim virusima i kod nas i stvaraju se idealni uslovi za širenje, s tim što porast obolelih možemo da očekujemo naredne nedelje kada se deca vrate u škole - smatra prof. dr Radovanović i naglašava da bi ugrožene grupe građana trebalo da se vakcinišu protiv gripa ukoliko nisu.

Sekundarne infekcije

Dr Biserka Obradović ističe pak da je najopasniji i najinfektivniji virus gripa, dok je kovid znatno slabiji.

Simptomi respiratornog sincicijalnog virusa

- groznica

- jak kašalj

- ubrzano disanje ili otežano disanje

- Kod gripa inkubacija traje od nekoliko sati do nekoliko dana s temperaturom do 40, jakim bolom u mišićima, glavoboljom i bolom u očnim jabučicama, što ga razlikuje od korone. Jednom rečju, čovek se oseća kao da ga je voz pregazio. Ode na posao zdrav, a vrati se bolestan. Kod gripa imamo dve faze, prvu gripoznu i drugu kada je došlo do pada imuniteta i nadovezuju se sekundarne virusne infekcije, bronhitisi, upale pluća sa dužim kašljem. Ljudi misle da se vratio virus, međutim, prilikom pregleda se utvrdi da se nadovezao novi virus ili bakterija - kaže dr Obradović.

Simptomi humanog metapneumovirusa

- temperatura

- bol u grlu

- malaksalost

- curenje iz nosa

- kijavica

Dodaje i da humani metapneumovirus ima znatno blaže simptome od gripa i napada najviše decu vrtićkog uzrasta, ali i odrasle.

- On nije novi virus, nekada se zvao pneumovirus i protiv njega postoji vakcina. Trenutno cirkuliše preko 60 vrsta adenovirusa, koji napadaju i gornji respiratorni trakt.

Simptomi korone

- bol u grlu

- kašalj

- malaksalost

- temperatura

Grip se ne leči antibioticima!

Dr Biserka Obradović ističe i da se grip ne leči antibioticima, već simptomatski.

Simptomi gripa

- temperatura do 40

- bol u mišićima

- bol u grlu

- malaksalost

- curenje iz nosa

- kijavica

- bol u očnim jabučicama

- Treba uzimati analgetike, lekove za skidanje temperature, protiv glavobolje. Pileće supe su najbolji lek, topli napici, što više svežeg voća i povrća. Ne treba se trovati energetskim napicima, kafama, cigaretama - preporučuje doktorka Obradović.

