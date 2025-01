PREKO GROBA STAVLJAMO STOLNJAKE, TORTE, MESO, PIĆE I ZA POKOJNIKA TANJIR! Običaji na zadušnicama šokiraju mnoge, a to nije NAJGORE

U ruralnim sredinama naše zemlje i dan danas se praktikuju bizarni običaji iznošenja hrane na grob pokojnika na Zadušnice, sedam dana posle smrti, na četrdesetodnevni parastas, a onda i na šestomesečni i godišnji.

Neki ljudi na groblje iznose sve - od kolača, torti i slatkiša do mesa, pečenja, piletine, punjenih paprika i sarmi. Čak i voće, povrće, iće i piće. Alkohol obavezno! Ako je pokojnik voleo da pije kafu obavezno mu se na grob donosi i šoljica kafe.

Mnogim ljudima u gradskim sredinama su ovi običaji zastrašujući, a na društvenoj mreži X pokrenula se polemika oko toga kada se pojavila fotografija groba na kome je poređana hrana i piće. I ima svega, kao na slavskoj trpezi. Još su se i ljudi fotografisali pored groba.

- Najgori običaj kod Srba ikada! Broj jedan najgori običaj iznošenje hrane na grob - pisalo je u objavi koja je pokrenula lavinu komentara:

- Nije to najgori običaj, to je običaj koji ima korene u dalekoj prošlosti i paganstvu. Popije se i pojede nešto za dušu umrlih. Sličan običaj imaju svi narodi - piše u prvom komentaru, dok je autor objave dodao da je normalno da se pojede i popije, ali ne ovako i na ovaj način jer se zna kako se poštuje mrtva osoba.

- Gospođo, kad su velike Zadušnice ljudi bukvalno prostiru kao da je slava, nigde se ne napijaju kao na Zadušnicama, nigde nema kad se zakopa osoba, da se stavlja stoljnjak i na sam grob "valja da se uzme". To nigde na svetu nema samo kod nas! Gde se iznosi tolika hrana, zove se ketering, toči se rakija, pa sa groblja donesu po trojicu kući. Molim vas ovo su najgori običaji ikad sve razumem, ali preterivanje i to je to - dodao je autor.

Mnogi su bili saglasni sa njim.

- Inače ti obredi su za dušu preminulih i za olakšanje bola kod živih. Nikad nisam video da to urade na samom pogrebu, ali na sedam dana, četrdeset, godinu, Zadušnica, da. Ali svako selo, svoje obrede njeguje i ne vidim zašto bi bio tolko - piše u jednom komentaru, a u narednom stoji:

- Ne kažem da je greh iznositi hranu i to sve, mislim da je bespotrebno ovoliko iznositi red je malo. I mi iznosimo malo, kulturno. Ne treba praviti cirkus od svega pa i od ovakvog običaja.

Autor: Dubravka Bošković