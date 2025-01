RODILA SAM DETE U 48. I SADA SE KAJEM ZBOG TOGA: Ćerka Ana mi svakog dana postavlja najtužnije moguće pitanje

Roditeljstvo je skup izazova i srećnih trenutaka koji se smenjuju, ali jedna majka je podelila svoje borbe sa kojima se svakog dana susreće. Rejčel Rigbi ima 53 godine i predivnu devojčicu od skoro šest godina koju je dobila putem vantelesne oplodnje (VTO).

Međutim, kako ističe njen najveći blagoslov u životu došao je sa velikim borbama, koje se najviše odnose na godine u kojima je dobila dete. Godine, u kombinaciji sa oporavkom od operacije kolena, sprečavaju je čak i da potrči za svojim detetom, tako da šetnje u parku gde su mlade majke sa svojom decom, samo su dodatan problem za nju.

Kako je otkrila u intervjuu za "The Sun", Rejčel je izabrala da se fokusira na svoju karijeru u medijima, pa da kasnije postane majka, kako je i bilo.

Žene se sve češće odlučuju na VTO, a stopa vantelesnih oplodnji nakon 40. godine je viša nego ikad. Međutim, Rejčel je rekla da se kaje što se na to odlučila.

- Volim Anu više od svega, ali starije majčinstvo ima svoje loše strane. Volela bih da sam je imala ranije. Želim da budem energična, zabavna mama koju zaslužuje — i volela bih da imam više vremena sa njom - navodi ona i dodaj:

- Moje zdravlje se pogoršava i sve vreme sam iscrpljena. Ne mogu da pratim Aninu energiju i zabrinuta sam za budućnost. Ranije sam mislila da su karijera i stabilnost ključni, ali zapravo se radi o tome da budete zdravi i da imate energije da budete tu za svoju decu.

Rejčel, koja je odrasla u Škotskoj, oduvek je želela decu, ali nakon što je dobila posao pod visokim pritiskom u američkoj finansijskoj publikaciji, fokusirala se na svoju karijeru.

Svakog dana misle da je Anina baka

Nakon što je njen muž odlučio da ne želi decu, Rejčel se razvela i sa 46 godina platila 6.700 funti da započne privatni VTO tretman u Pragu. Potraga za donatorom nije bila duga, s obzirom da je uzela od prijatelja.

- Nisam razmišljala o svojim godinama. Bebu sam nosila bez ikakvih problema, ali dve ili tri godine kasnije shvatila sam da je to što sam postala starija mama imalo veliki uticaj na moj život. Nisi spreman za danak koji VTO uzima na tvoje telo, a sada Ana ima pet godina, moje zdravlje se pogoršalo - rekla je.

Prošle godine Rejčel je dijagnostikovan artritis, pocepana hrskavica u kolenu, pa čak i katarakta za dobru meru.

Rodila sam dete u 50. godini ne sluteći sa čime ću morati da se suočim: Mlađe majke ovaj problem sigurno nemaju

- Novac koji bi trebalo da potrošim na ćerku, a koji sam odložila za penziju, zapravo treba da lečim svoje bolesti. Loše starim i verujem da je moje zdravlje pogoršano zbog Ane kasnije u životu. Ali problemi nisu samo fizički problemi. Tu je i poniženje zbog toga što me mešaju sa Aninom bakom.

Često ljudi govore: "Tvoja baka je došla po tebe", i to me ubija. Iako je meni neugodno, možepo nju ostaviti posledic. Ona ih ispravlja i kaže: "Ne, to je moja mama" - navodi Rejčel.

Međutim, više od komentara ljudi brine je strah njene petogodišnjakinje da mama možda neće dugo biti sa njom. Ana joj s vremena na vreme govori da "ne želi da umre" ili je upita "da li će umreti uskoro", što zbunjuje Rejčel.

Više zabrinjavaju strahovi male Ane da njena mama možda neće biti tu još dugo.

Pošto Rejčelini roditelji i Anin biološki otac žive u inostranstvu, Rejčel kaže da joj nedostaje podrška i da je pod većim finansijskim pritiskom. Što ste stariji, sve je teže držati korak sa malim detetom, što je sasvim normalno.

- Zvuči brutalno, ali da sam imala Anu ranije, verovatno bih se povukla u kasnim pedesetim. Sada ću imati sreće ako prestanem da radim sa 75 godina. Srećom, već sam kupila svoj dom - istakla je.

Rejčel sada poziva druge žene da dobro razmisle da li zbog karijere treba da odlažu majčinstvo, jer "treba imati sve u vidu što godine nose".

Navodi da je sjajno je što medicina može da učini da se bebe dogode ženama u kasnijem životu, ali postoji mnogo razloga zašto žene možda ne bi trebalo da čekaju tako dugo.

- Što ste stariji, sve je teže držati korak sa malim detetom. Jednostavno ne shvatate koliko se vaše telo menja. Mislila sam da mogu da se nosim sa tim, ali bavim se problemima koje nisam očekivala. A što s ljubavnog života tiče, za to nema energije. Muškarci ne razumeju da ne mogu da odustanem od svega da bih išla na sastanke. Takođe je previše "loptica za žongliranje odjednom" i želim da se fokusiram na svoju ćerku.

Misao da kada ona bude imala 78, Ana će imati 30, drži me noćima budnom - istakla je.

Autor: Dubravka Bošković