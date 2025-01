AMSS: Putevi uglavnom suvi, oprez zbog magle i poledice

Kolovozi su uglavnom suvi u većem delu Srbije, dok će vozačima tokom jutra i večeri vožnju otežavati magla zbog koje na deonicama pored reka i u kotlinama vidljivost može biti manja od stotinak metara, a potreban je oprez i zbog poledice, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Poslednji dani zimskog raspusta za osnovne i srednje škole, kraj radne nedelje, a ujedno i početak još jednog vikenda mogu usloviti povremeno pojačan intenzitet saobraćaja na putevima koji vode sa naših skijališta i popularnih planinskih vrhova.

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.

Što se tiče zadržavanja na teretnim terminalima, na graničnom prelazu Gradina za izlaz iz zemlje vozila čekaju 150 minuta, a na Sremskoj Rači 60 minuta.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Prema podacima Zimske službe JP „Putevi Srbije“ u 5.01 časova, deonice na kojima ima snega su:

I B-40, Vladičin Han - Surdulica - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

II A-175, Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-231, Vlasinsko Jezero - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm OP-07, Zupče (veza sa 32) - Rudare, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Kosova, Valjeva, Vranja.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Kolubare, Kosova, Mačve, Vranja.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Kosova, Kruševca, Novog Pazara, Vranja.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

II A-143 Pričević – Pecka, preko Ive

II A-170 Valjevo - Poćuta - Debelo brdo, preko Debelog brda

II A-174 Karan - Crnokosa

II A-175 Mionica - Brežđe - Divčibare – Kaona, preko Divčibara

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II A-198 Raška - Kuti - Odvraćenica

II A-199 Novi Pazar - Deževa - Šaronje - Odvraćenica

II A-207 Grčak - Drenska klisura (Drenje)

II A-208 Vrnjci - Stanišinci

II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci

II A-210 Jošanička Banja - Kopaonik

II A-210 Kopaonik - Rudnica

II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)

II A-211 Kopaonik - Jaram

II B-338 Valjevo - Lelić – Mravinjci, preko Mravinjaca

II B-409 Kumanica - Gleđica

Autor: Aleksandra Aras