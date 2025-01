Od ovog datuma kreće vremenski šok obrt! Nakon ledenog talasa stiže NOVA PROMENA - ovo mnogima neće prijati

Marko Čubrilo najavljuje hladne dane pred nama, a značajnije otopljenje očekuje se od 25. januara.

Meteorolog amater Marko Čubrilo, na svom Fejsbuk profilu objavio je novu prognozu, najavljujući da će se do kraja januara zadržati hladno vreme.

Narednih dana uz temperaturnu inverziju,u nižim oblastima maglovito i tmurno, ponegde uz inje, zrnast sneg i poledicu.

Oko 23.01. razbijanje inverzije i jačanje uticaja Atlantika i otopljenje od 25.01. a jako zahlađenje je malo verovatno. Do oko 22.01. na vreme izad regiona uticaće jak anticiklon donoseći suvo i stabilno vreme. Od sutra će uslediti porast temperature po visini što će dodatno poboljšati uslove za temperaturnu inverziju tako da će u panonskoj oblasti regiona, nizijiama i planinskim kotlinama biti maglovito, oblačno, tmurno i hladno.

Najviše magle će biti noću i jutarnjim satima. Iz sloja niskih oblaka i magle može biti pojave zrnastog ili kako još zovu “veštačnog” ili “industrijskog” snega. Reč je o pojavi da se uz inverznog sloja izlučuje padavina koja podseća na sneg, ali nije u obliku snežne pahulje jer se ne obrazuje na normalnoj visini za sublimaciju nego znatno niže (negde na oko 500-700mnv) i ima oblik ledene kuglice. Retko kada može da zabeli podlogu posebno ukoliko se u tom sloju inverzije umeša i nešto aerosoli iz fabrika, gradskih toplana…itd i zato se ova pojava često naziva “industrijski” sneg.

U tmurnim predelima temperature u opsegu od oko -3 tokom noći do +2 u toku dana. U kotlinama snegom pokrivenih planina mrazevi i oko -12 lokalno. Iznad predela gde ne bude dnevne magle toplije uz maksimume od +3 do +7 stepeni Celzijusa, a najtoplije u primorju uz maksimume i do +18 stepeni Celzijusa.

Oko 21.01. uz postepeno narušavanje anticiklona više oblaka tako da ponegde može biti malo snega, kiše ili ledene kiše, dok se od oko 23.01. uz jačanje Atlantika i razbijanje inverznog sloja očekuje toplije vreme uz slabu kišu ponegde i maksimue od +4 do+10 stepeni Celzijusa", objavio je Čubrilo na svom Fejsbuku.

Autor: Snežana Milovanov