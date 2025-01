Dame, stavite ispod jastuka noćas ogledalce: Etnološkinja otkriva verovanja i običaje za predstojeće praznike

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave naredne praznike, Krstovdan, Bogojavljenje i Svetog Jovana. Postoje brojni običaji koji su vezani u našoj zemlji za ova tri praznika, a jedan od najrasprostranjenijih i najznačajnijih je svakako veliko osvećenje vode koje se obavlja na Krstovdan i Bogojavljenje u našim hramovima i crkvama.

- Krstovdan je praznik koji se proslavlja dan pred Bogojavljenje kao uvodni praznik i on je posvećen Hristovom krštenju. Krstovdan se uvek posti, a na Bogojavljenje se nikad ne posti bez obzira koji dan padne tokom sedmice. Posle Bogojavljenja proslavlja se Sveti Jovan krstitelj i to je najvažniji učesnik Hristovog krštenja - rekla je Ema Stevanović, etnolog.

Što se tiče prošlosti u našem narodu, kao i kod drugih naroda postojali su brojni običaji koji su vezani za Bogojavljenje.

- Na primer, u nekim krajevima na ovaj praznik devojke su ujutru odlazile na izvore i bacale u vodu malo pšenice i kukuruza uz reči "Kako ide voda tako da ide i berićet u naše njive". Takođe, još jedan od običaja koji se vezuje za devojke odnosi se na to da su one pravile tri loptice od testa, u svaku bi ubacile po jedno ime simpatije na papiriću i stavljale ih u ključalu vodu. Loptica koja prva izađe na površinu - to je ta prava iskrena ljubav odnosno osoba sa kojom će biti - dodaje Stevanovićeva.

U nekim drugim krajevima se veruje da na Bogojavljenje u ponoć treba izaći na otvoreno nebo i pomisliti jednu želju ali skromnu koja zaista može da se ostvari.

- Kada je u pitanju plivanje, taj običaj je dosta rasprostranjen kod nas. On potiče od davnina i simbolizuje čovekovu spremnost da nosi krst. Devojke u našim krajevima često stavljaju ogledalce ispod jastuka, kako bi sanjale muškarca za koga će se udati. U crkvama se osvećuje voda koja se nosi kućama i veruje se da ne može da se pokvari. Pliva se 33 metra što simbolizuje godine života Isusa Hrista - rekla je etnološkinja.

Ona je naglasila da u našem narodu postoji i običaj prognoze vremena, gledajući kakvo je vreme na Bogojavljenje. Tako se veruje da ukoliko je na mraz i pada sneg - biće rodna godina, a ukoliko bude vedro - biće sušno. Takođe, postoji običaj pozdrava na taj dan, rečima "Bog se javi, vaestinu Bog se javi".

Autor: Jovana Nerić