'DRŽAO MI JE NOŽ POD GRLOM, PRETIO PIŠTOLJEM' Beograđanka podelila jezivo iskustvo sa bivšim dečkom progoniteljem, a onda je tek usledio HOROR NIZ!

Jedna devojka iz Beograda nedavno se požalila na Reditu na postupke bivšeg partnera koji je uznemirava i uhodi. Zbog čudnih situacija koje se ponavljaju, čak sumnja da joj je i automobil pod prismotrom, a situacije je, deluje, ozbiljnija nego što su mnogi na prvi pogled pomislili.

"Upomoć! Šta raditi kada muškarac ne prihvata raskid, kada prati svaki moj korak, prati auto, šalje poruke, zove, ne ostavlja na miru. Kad kažem prati svaki korak bukvalno to i mislim. Nekako se uvek nađe gde god da ja krenem tako da sam i više sigurna da ili me prati ili imam treker u kolima. Šta da radim u toj situaciji? Pritom, ne živim u malom gradu pa da mu to nešto olakša, u pitanju je Beograd. Nemoguće je da neko tačno zna kad sam izvezla auto iz dvorišta i u koje vreme sam se vratila. Svaki put. Šta biste vi uradili?", napisala je Beograđanka u svojoj objavi.

Kako je dodala, veza sa bivšim partnerom je trajala tri godine, a na problem koji ima sa njim tokom poslednjih godinu dana nema kome da se požali, uključujući, kako tvrdi, i policiju.

Shvatajući ozbiljnost situacije, mnogi korisnici su odmah davali predloge za rešavanje problema, uključujući prijavu policiji, dokumentovanje dokaza o uznemiravanju koje je opisala, čak su autorku objave savetovali da promeni broj telefona, automobilske tablice i mesto stanovanja.

"Promeni telefon, preseli se na neko vreme, nemoj da stupaš u bilo kakvu komunikaciju sa njim, obriši društvene mreže, poznanicima reci da mu uvek kažu da niste u kontaktu… Po ovome što si napisala, deluje kao psihopata i ostaviće te, nažalost, kada nađe novu žrtvu. Bilo kakav signal sa tvoje strane će mu biti pobuda i zato je najbolje da "nestaneš", "Odeš u pratnji nekog i navedeš ga kao svedoka. Sa ocem, majkom... A što se tiče trakera nije nemoguće da ga nemaš, to je danas 40-50 dolara... Treća stvar je da je možda dodao tvoj telefon na findmyphone ili neku sličnu aplikaciju dok ste bili zajedno što je negde i najverovatnije. Uglavnom, policija uz pratnju nekoga iz porodice, prijatelja da se napravi zapisnik a onda i zabrana prilaska uz te poruke koje imaš kao dokaz", predlagali su korisnici.

"Jedva se živa spasila"

Objava anonimne devojke podstakla je brojne korisnike da podele sopstvena slična iskustva ili opišu takve situacije u kojima su se našli njihovi članovi porodice ili prijatelji. Ovakvi komentari otkrili su neke od detalja koji govore da je kvalitet života žrtvi progonitelja do te mere bio narušen da su morale da pobegnu u drugu državu ili promene sopstveni identitet.

"Ne znam šta da ti kažem. Jedino da se preseliš u drugu državu. Drugarica je tako uspela da pobegne od njenog. Zbog toga što ima dosta ovakvih ja se bojim da budem u vezi iskreno", "Moja najbolja drugarica je imala sličan/isti slučaj i ne preterujem kad kažem da se jedva živa spasila. Ukratko morala je da se preseli u drugu državu da bi prestao da je juri a i tada je par puta pokušao", "Ako ima veze kakve opisuješ, nema vajde. Znam ljude koji se presele, promene auto, tablice, znam osobu koja je promenila svoje legalno ime čak, pa se izgube u masi i pobegnu nekako, ali ako je toliko uvezan da ima pristup državnim informacijama i kriminalnoj mreži, ne znam šta bih radila iskreno. Obrati se nekoj NVO za zaštitu žena, one će možda imati bolji savet", pišu oni.

Jedna žena podrobno je opisala svoje iskustvo sa proganjanjem od strane bivšeg partnera, koji, kao i u slučaju autorke objave, nije želeo da prihvati "ne" kao odgovor. Posledice nasilnih reakcija na završetak ljubavne veze, kako piše, osećala je godinama.

"Draga moja ne znam šta da ti kažem... Pre puno godina i ja sam naletela na posesivnu stoku. Srećom shvatila sam na vreme, ali nije hteo da me pusti na miru... Prekinuli smo, a on me je pratio, slao poruke, pisma, zvao... Ne dao bog nikome ono zlo. Razbio mi je auto i pretio mojima. Držao nož pod grlom i pretio pištoljem. Na kraju ga je moj otac zvao i pretio policijom. Ni to nije pomoglo... Živela sam u strahu i paranoji par godina i molila boga da nade novu žrtvu. U međuvremenu sam upoznala svog današnjeg muža i venčali smo se, i prestalo je. Još par godina sam se osvrtala oko sebe u mraku i trzala na nagle zvukove po danu i noći. Posle sam čula da je našao novu žrtvu, jadna cura...", napisala je korisnica.

"Nemoj ćutati"

Iskustva opisana tokom diskusije na Reditu, kako se primećuje, završila su se koliko-toliko povoljno za žrtvu progonitelja, iako su neke od njih morale da donesu odluke koje će im drastično promeniti život. Sve dok se nisu pojavili uznemirujući komentari jednog korisnika koji je opisao najcrnji mogući epilog izazvan proganjanjem.

"Na žalost. Bivša devojka je imala isti primer i lik je ubije na kraju", napisao je on, tvrdeći kasnije u komentarima da je ubica nakon što je lišio devojku života ubio i sebe.

Potom je posavetovao Beograđanku da se obrati - bilo kome iz svog okruženja.



Šta zakon kaže o progoniteljima Krivično delo proganjanja u Srbiji je uvedeno 2017. godine a kazne su od novčane do deset godina zatvora. U članu krivičnog zakonika koji opisuje krivično delo proganjanja navodi se: (1) Ko u toku određenog vremenskog perioda uporno: 1) drugo lice neovlašćeno prati ili preduzima druge radnje u cilju fizičkog približavanja tom licu protivno njegovoj volji; 2) protivno volji drugog lica nastoji da sa njim uspostavi kontakt neposredno, preko trećeg lica ili putem sredstava komunikacije; 3) zloupotrebljava podatke o ličnosti drugog lica ili njemu bliskog lica radi naručivanja robe ili usluga; 4) preti napadom na život, telo ili slobodu drugog lica ili njemu bliskog lica; 5) preduzima druge slične radnje na način koji može osetno da ugrozi lični život lica prema kome se radnje preduzimaju, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. (2) Ako je delom iz stava 1. ovog člana izazvana opasnost po život, zdravlje ili telo lica prema kome je delo izvršeno ili njemu bliskog lica, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina. (3) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt drugog lica ili njemu bliskog lica, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

Autor: Jovana Nerić