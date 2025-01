RHMZ UPOZORIO NA EKSTREMNO POGORŠANJE VREMENA! Vozači OPREZ, meteorolozi najavljuju haos, evo šta stiže noćas

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da se tokom noći u svim regionima Srbije povremeno očekuju mešovite padavine kiše, ledenih zrnca i sneg.

Ukupna procenjena količina padavina po prognozama RHMZ neće biti velika (prosečno od 1 do 4 mm), ali zbog temperatura koje će se u većini mesta kretati od -1 do 1 °stepeni savetuje se oprez zbog poledice usled zaleđivanja mokrih površina i lokalnog stvaranja manjeg snežnog pokrivača.

Više temperature će biti samo u delovima istočne i jugoistočne Srbije, gde je rizik od poledice u nižim predelima manji od ostalih regiona u zemlji.

U sredu ujutro u većini mesta RHMZ najavljuje prestanak padavina i pretežno oblačno, tmurno i hladno na zapadu i jugozapadu ponegde i maglovito. Na istoku i severoistoku biće mestimično sa slabom kišom ili susnežicom, a u brdsko-planinskim predelima i sa snegom.

Usled niskih temperatura, savetuje se oprez zbog poledice usled zaleđivanja mokrih površina, naročito u ranim jutarnjim satima. Tokom dana prestanak padavina i delimično razvedravanje pa se posle podne očekuju i sunčani intervali. Vetar u većem delu zemlje slab promenljiv, a na istoku slab do umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 1 °S, a najviša dnevna od 3 do 9 °S.

Narednih dana biće osetno toplije sa maksimalnim temperaturama od 8 do 16 stepeni. Novo prolazno naoblačenje sa kišom očekuje se u četvrtak (23.01.) uveče na severu, a tokom noći ka petku (23./24.01.) i u petak (24.01.) i u ostalim krajevima.



Autor: Dalibor Stankov