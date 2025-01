U PETAK NEVEROVATNI POPUSTI I GRATIS DORUČAK I KAFE! Besplatna kafa, a negde i hrana - veliki broj ugostiteljskih objekata pozvao goste

U petak 24.1.2025. godine očekuju vas neverovatni popusti u mnogim restoranima i klinikama.

Među njima su veoma popularni lokali kao što su restoran "Bela reka", "Jerry", "SFRJ", "Savanova", "Grafičar" i mnogi drugi.

U restoranu "Kolo" sutra tokom celog dana gratis doručak, kafa i čajevi za sve one koji žele da pred vikend sebi daju malo "oduška".

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Ako pak, volite morsku ribu, restoran "Gušti mora" najavio je da im velika količina jadranske ribe dolazi sutra uz popust od 15 odsto i to u naredna dva dana, taman da ne morate da spremate ručak.

Teletina i gibanica kao glavno jelo, sutra je gratis!

Ukoliko ipak ako želite da sebi date najveću moć, a to je svakako moć zdravlja "Tesla Medical Group" poklanja sutra glutation infuzija. Šta je to? To je infuzija zdrvalja koja pomaže ne samo kod podizanja imuniteta, već se stara i o vašoj koži.

Ukoliko posle ovakvog tretmana želite i malo da se razbudite, tu je gratis kafa ceo dan u kafiću "Babaroga 20/8"

Autor: Pink.rs