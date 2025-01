'OBRAZOVANJE JE SVE' Maja je u 47. godini upisala fakultet: Nema problema oko gradiva, a za mlade ima važnu poruku

"Obrazovanje je sve!", su reči kojima je Maja Milić (47) iz Niša počela razgovor, gde je otkrila kako je došla na ideju da u četrdesetim godinama upiše fakultet i potpuno promeni profesiju. Kako kaže, da joj je neko rekao pre pet godina da će se vratiti učenju, smejala bi se.

"Bavim se ugostiteljstvom, neretko sezonski na moru. Završila sam nemački jezik i poželela da idem dalje, pa sam se odlučila da završim neki kurs za rad na recepciji. Toga ovde u Nišu nema, ali se desilo da sam saznala za Akandemiju za hotelijerstvo i turizam, što je na kraju bio moj izbor, jer sam se raspitala i shvatila da tamo rade sjajni profesori, kao i da imam dva izborna strana jezika, što meni za posao jako znači" priča Maja za Informer.

Maja ja inače studirala socijologiju, ali se nažalost tim poslom nikada nije bavila.

"Moj otac, inače novinar, je pisao o hotelijerstvu i ja sam često bila po hotelima. Hotele obožavam, zato i radim u njima, jer kada sam bila mala kuvari su mi pravili razne đakonije, u hotele su dolazili stranci... Oni su nekako bili spona sa svetom, barem se meni tako činilo. Inače, ja radim u hotelu kao hostesa i tamo ljudi nemaju problem sa mojim godinama" priča kroz osmeh Maja, koja tvrdi da ljudi sve više ne mare za godine i odlučuju se na usavršavanje i rad na sebi.

Maja dodaje da je ugostiteljstvom počela da se bavi jer to zaista voli, te otkriva da je njena mama pod većom tenzijom zbog ispita, nego ona sama!

"Moja mama misli da ja ponovo imam 19. godina, pa mi neretko kaže kako moram da legnem ranije i kako ne smem da gledam televiziju do kasno. Ide za mnom i pita me da li sam završila sve obaveze, a kolege se čude kako ja uspevam da radim i spremam ispite, jer su oni dosta mlađi od mene, pa ne stižu i nemaju možda toliku volju, a ja je zaista imam. Oduševilo me je i to da mi je mnogo ljudi čestitalo, čak i kada sam se pripremala za prijemni" kaže ona.

"Moj fakultet je sjajan, stručan je kadar, imam velike mogućnosti i zaista sjajne profesore. Nemam problema oko gradiva i zaista se ne kajem, jer novac uložen u obrazovanje je sjajna investicija" ponosno ističe hrabra žena.

Ukoliko se plašite da upišete fakultet ili promenite profesiju, Maja ima poruku za vas!

"Samo napred! Nikako nemojte da posustajete, jeste teško je na početku, ali da znate, ukoliko želite da promenite profesiju i odete na neki manje plaćen posao koji se vama dopada, uspeh je zagarantovan ali je potrebno neko vreme da se sve vrati. Verujte u sebe i sledite svoje snove" zaključuje Maja.

Autor: Jovana Nerić