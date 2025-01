DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA JANUARA! Oglasio se RHMZ: Par dana izuzetno toplo, a onda sledi totalni obrt

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- Do kraja dana u većem delu zemlje malo do umereno oblačno i suvo, a samo će ponegde na severozapadu zemlje biti maglovito i tmurno. Vetar slab promenljiv, uveče i u toku noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju jugoistočni u pojačanju.

DO KRAJA JANUARA TOPLO SA DNEVNOM TEMPERATUROM U VEĆINI MESTA ZNATNO IZNAD PROSEKA

Sutra (26.01.) ujutru po nizijama, kotlinama i duž rečnih tokova kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 6 °S, a najviša dnevna od 9 do 15 °S. Uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije prolazno naoblačenje tek ponegde sa slabom kišom.

U prvoj polovini naredne sedmice zadržava se toplo vreme i u većini mesta se očekuje od 14 do 19 °S, a svežije će biti u Timočkoj Krajini, kao i po pojedinim kotlinama na jugu i jugozapadu zemlje, a zatim će temperatura biti u manjem padu, pa se u planinskim predelima očekuje intenzivnije topljenje snežnog pokrivača.

U većini dana malo do umereno oblačno i suvo sa dužim sunčanim periodima. Uz više oblačnosti kiša se očekuje samo u utorak uveče i sredu, kao i u petak tokom dana, a jače naoblačenje i zahlađenje tek krajem perioda - stoji na sajtu RHMZ.

Autor: Marija Radić