VOZAČI, PAŽNJA: Veoma opasna meteorološka pojava ove noći u Srbiji i u delovima Beograda

Širom Srbije ove večeri veoma gusta magla smanjuje vidljivost, naročito u Vojvodini, na širem području Beograda, u Podrinju, Mačvi, u dolinama, kotlinama i duž rečnih tokova.

Vidljivost je smanjena u ovim predelima na manje od 250 metara, lokalno i niže.

Zbog veoma guste magle i veoma smanjene vidljivosti, preporučuje se ogroman oprez u saobraćaju i smanjena brzina kretanja, kao i da se uslovi u vožnji prilagode vremensskim uslovima.

U predelima sa maglom usled rosulje, putevi su veoma mokri i klizavi, pa se preporučuje dodatni oprez.

Na području Beograda, vidljivost je najviše smanjena na delu auto-puta ka Nišu i Novom Sadu i Zagrebu, kao i na putnim pravcima ka Obrenovcu, gde je vidljiost smanjena i na 50 metara.

U ostalim predelima Srbije je vedro.

Trenutne temperature kreću se od 1 do 7 stepeni, u Beogradu je 8°C.

Zlatibor meri 5, Kopaonik 4, a Sjenica -2°C.

U Srbiji u nedelju ujutro hladno, u dolinama i kotlinama uz maglu, a ponegde se očekuje i slab mraz. Tokom dana očekuje se umereno naoblačenje, a više oblačnosti očekuje se posle podne. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak.

Jutarnja temperatura od -2 do 5°C, maksimalna dnevna od 11 do 17 stepeni, u Beogradu do 15.

U Negotinskoj Krajini očekuje hladnije, temperatura do 9°C. U toku večeri razvedravanje, pa se tokom noći očekuje vedro.

Još toplije očekuje se sledeće sedmice, temperatura do 20 stepeni. Zahlađenje početkom februara.

Autor: Marija Radić