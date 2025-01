Sutra slavimo Svetog Savu: Na legendama o njemu počiva naša istorija, a evo zašto je važan za đake i studente

Sveti Sava je jedan od najvažnijih i najcenjenijih svetitelja u srpskoj pravoslavnoj tradiciji. Njegova uloga u istoriji Srbije nije samo verska, već i kulturna i obrazovna, zbog čega je postao nezaobilazna figura u životima svih Srba, posebno đaka i studenata. Sveti Sava nije bio samo prvi arhiepiskop srpske crkve, već i učitelj, reformator i osnivač obrazovnih institucija koje su oblikovale temelje srpske prosvete.

Porodica i odrastanje

Sveti Sava, rođen kao Rastko Nemanjić, bio je najmlađi sin velikog srpskog vladara Stefana Nemanje. Odrastao je u dvorskom okruženju, prepunom luksuza, ali je od mladosti pokazivao težnju za nečim višim od zemaljskog života. Iako je bio naslednik trona, Rastko je ubrzo napustio carstvo i otišao na Svetu Goru, gde je postao monah pod imenom Sava. Taj trenutak nije bio samo lična odluka, već čin koji će oblikovati istoriju srpske crkve i naroda.

Osnivanje srpske crkve i reforme u obrazovanju

Kao monah, Sava je postavio temelje srpske pravoslavne crkve, koja je 1219. godine dobila autokefalnost, čime je stvorena nezavisna i samosvojna crkva na Balkanu. Međutim, ono što je najvažniji deo njegove misije jeste uvođenje pismenosti i obrazovanja među Srbe. Naime, Sava je bio veliki prosvetitelj. Osnovao je prvu školu u Srbiji, u manastiru Studenica, i to je bila ključna tačka za razvoj pismenosti i kulture na ovom prostoru. Takođe, on je zadužbinar i osnivač mnogih manastira, među kojima su najpoznatiji Hilandar, Studenica i Žiča, u kojima su se održavali kulturni, obrazovni i duhovni centri.

Sveti Sava nije bio samo duhovni vođa i osnivač srpske crkve, već i neumorni borac za obrazovanje i kulturni razvoj svoga naroda. Bio je nepokolebljiv u svojoj posvećenosti prosveti, ali istovremeno izuzetno blag u svom pristupu. Sveti Sava je razumeo da prava promena ne dolazi nasilno, već kroz obrazovanje, strpljenje i istrajnost.

Kao osnivač prve školske ustanove u Srbiji, u manastiru Studenica, Sveti Sava nije samo otvarao škole – on je stvorio temelje sistema koji je budućim generacijama omogućio obrazovanje. No, nije to bio lak proces. Sava je morao da se suoči s otporima i teškoćama, ali je bio nepokolebljiv u tome da istera svoj cilj. Njegova odlučnost da pokrene prosvetu nije dolazila iz potrebe za moći, već iz dubokog verovanja da samo obrazovani narod može postaviti temelje za snažnu i stabilnu državu.

Iako je bio strog u svojim načelima, Sava nije bio tvrd u svom ponašanju. Njegova blagost bila je očigledna u njegovom pristupu narodu, u tome kako je umelo i strpljivo prenosio znanje, podsticao ljude da čitaju i uče, te ih motivisao da stalno teže višem. Bio je majstor u tome da kombinuje strpljenje sa čvrstinom, i upravo je ta ravnoteža omogućila da postigne uspehe u svom prosvetiteljskom radu. On je verovao da su mudrost i obrazovanje temelj svakog napretka, i bio je spreman da istraje u toj misiji uprkos svim preprekama. Zbog toga je danas najpoznatiji po tome što je stvorio temelje obrazovanja koji i dalje žive kroz njegove manastire, škole i institucije.

Hodočašća u Svetu Zemlju i značaj tih putovanja

Pored toga što je bio veliki prosvetitelj, Sveti Sava je bio i hodočasnik. Njegovo putovanje u Svetu Zemlju, koje je uključivalo posete Jerusalimu i drugim svetim mestima, bilo je od ključne važnosti za njegovo duhovno uzdizanje, ali i za vezivanje Srbije sa svetim mestima hrišćanske vere. Ova hodočašća su imala duboko duhovno značenje, jer je Sveti Sava tražio duhovnu snagu, a istovremeno je učvrstio poziciju Srbije u odnosu na šire hrišćanske zajednice.

U Jerusalimu je, između ostalog, posetio i mesto Hristovog stradanja, a njegova poseta Isusovom grobu ostala je zabeležena u mnogim biografijama. Dušan Mihalek, poznati vodič kroz Svetu Zemlju, često ističe legende o Svetom Savi koje su ostale urezane u sećanju svih hodočasnika.

Legenda kaže da je Sveti Sava, prilikom svoje posete tom svetom mestu, bio duboko potresen i "sklon suzama". Biografi Rastka Nemanjića, Domentijan i Teodosije Hilandarc, pišu da su njegove suze padale na tu ploču miropomazanja, stvarajući trajni duhovni trag.

"Njegovi biografi su ubeležili da je on veoma mnogo plakao, a da su njegove suze obilno padale na tu ploču miropomazanja. A ja, otkada sam to pročitao pa do današnjeg dana, kad god dođem na ploču miropomazanja i protrljam svoje ruke po njoj, pored toga što uvek osetim to Isusovo pomazanje, uvek pomislim i na našeg Svetog Savu i na utisak da se i deo tih njegovih suza nalazi u tom svetom miru," završava Mihalek svoju priču.

Zašto je Sveti Sava važan za đake i studente?

Sveti Sava je simbol prosvete i napretka. Za đake i studente, on je uzor posvećenosti učenju i sticanju znanja. On je pokazao da obrazovanje nije samo pitanje sticanja vladavine nad svetom, već put do unutrašnje slobode i moralnog uzdizanja. Kao osnivač prve škole i prosvetitelj koji je svojim životom i delom postavio temelje srpske kulture, Sava je učio sve nas da je znanje temelj društva, a ne samo privilegija, već prava svakog pojedinca.

Đaci i studenti treba da se sećaju Svetog Save kao svetitelja koji je ujedinio narod kroz obrazovanje, koji je podsticao narod na čitanje, učenje i lični napredak. Njegova posvećenost obrazovanju znači da je svaki učenik, bez obzira na poreklo, uvek mogao da se uzdigne kroz rad i trud. Sveti Sava nam pokazuje da obrazovanje nije samo put do pameti, već i do duhovnog uzdizanja i boljeg života.

Autor: Dalibor Stankov