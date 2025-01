"TO NISU RADILI NIKAKVI OKUPATORI OTKAD POSTOJI MATICA SRPSKA" Mitropolit bački Irinej o upadanju na Svetosavsku akademiju: Neće im poći za rukom kao što nije pošlo za rukom ni njihovim prethodnicima

Mitropolit bački dr Irinej držao je liturgiju na praznik Svetog Save u Sabornoj hramu u Novom Sadu i tom prilikom čestitao svima veliki praznik.

-Zaštitnik svih onih koji uče i uče se. To nije samo sticanje spoljašnjeg znanja, nego pre svega formiranje obraza Božijeg, zato se kaže obrazovanje, i to je vaspitanje- rekao je Irinej i dodao da to nije samo školska slava, već i sveopšta.

-Svi danas slavimo, osim naravno onih izroda koji dolaze, što nisu radili nikakvi okupatori otkako postoji Matica Srpska, to su sinoć na našu žalost i sramotu celog našeg naroda uradili izrodi potekli iz našeg naroda, da oskrnave ovu svesrpsku slavu Svetoga oca našega Savu. Ali neće im poći za rukom kao što nije pošlo za rukom ni njihovim prethodnicima koji nisu došli do takvog bezumlja ali su činili mnogo toga potiv našeg naroda, protiv naše svete crkve, ali kako piše u svetom Jevanđelju „teško je protivu bodila praćati se“ tj. ne može se ići na Božiju silu ljudskim bezumljem- rekao je mitropolit bački Irinej nakon liturgije.



Autor: Snežana Milovanov