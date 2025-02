U FEBRUARU NAS ČEKAJU NERADNI DANI I DUPLE DNEVNICE! Praznik se spaja sa vikendom, pa ko voli da putuje eto idealne prilike

Povodom obeležavanja Dana državnosti tokom meseca februara očekuju nas tri neradna dana.

To su 15. 16. i 17. februar, odnosno subota, nedelja i ponedeljak. Ovaj državni praznik ove godine je pao tako da slobodni dani mogu da se spoje sa vikendom. Ovo će obradovati zaposlene u našoj zemlji, a naročito one koji vole da putuju jer će produženi vikend biti idealna prilika za to.

Računica je takva da ove godine zbog odluke Vlade da ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Srbiji "ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, osim na Dan pobede koji se praznuje radno“, predviđa zakon.

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu“, stoji u ovom propisu.

Ovaj propis, takođe, predviđa i za koga je obavezno da radi na neradne dane.

Zaposleni ima pravo da odsustvuje sa posla na dan praznika za koji je zakonom propisano da se ne radi, a za one koji rade propisano je da se ostvaruje pravo na naknadu zarade, odnosno ako radi na dan praznika ostvaruje pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika samo za onoliko dana koliko je Zakonom propisano da se taj praznik praznuje.

Dodatno, poslodavci vam mogu ponuditi i "zamenski“ slobodan dan, ukoliko vaše radno vreme ne može drugačije da se organizuje.

Autor: Aleksandra Aras