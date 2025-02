SIGURNO NISTE ZNALI ŠTA SVE JMBG OTKRIVA O VAMA! Stručnjak upozorava na jednu BITNU stvar, a EVO ko sme da vas legitimiše

Jedinstveni matični broj građana (JMBG) može toliko toga da otkrije o osobi i upravo zbog toga je podložan zloupotrebama.

Dovoljan je jedan klik na internetu i da lični podaci završe na pogrešnom mestu. Postavlja se pitanje ko sve ima pravo da zna JMBG i kome ne bi trebalo da ga dajemo.

- I zaista je pametno ne davati ga bilo gde, a vrlo često mnoge prevare se zasnivaju na tome, na primer, da slikate vaš pasoš ili ličnu kartu, da bi se identifikovali, pa da to pošaljete nekome s druge strane, za koga mislite da je ozbiljan, ne državni autoritet, nego neki trgovac u okviru neke od šema za prevare preko interneta - objasnio je Rodić.

Ko sme da legitimiše građane?

Podsetio je da Zakon o zaštiti podataka sadrži dva osnova. Prvi, zakonski osnov - Kome morate da date da se legitimizujete?

"To su predstavnici, službeni predstavnici MUP, BIA, VBA, carinski službenici, ali samo u slučaju ako se vodi carinski postupak. Drugi osnov je slobodna volja", kaže Rodić.

Prodavac ne sme da vas legitimiše

Ističe da prodavci nemaju prava da legitimišu građane i traže JMBG, pogotovo prilikom reklamacije proizvoda.

- Osnova je fiskalni račun. To je ono što morate da pokažete. Što se tiče vaše identifikacije, ja mislim da je svojevremeno to bilo do nekog iznosa, do 500 dinara, da ne morate, a preko toga da morate. U svakom slučaju budite oprezni sa legitimisanjem. Znači, prodavac u radnji nema zakonski osnov da vam traži ličnu kartu. Da li vi hoćete? E, to je sad pitanje - objasnio je IT stručnjak.

Dodaje da je jako puno onih koji traže takvu vrstu identifikacije po principu ako prođe, prođe.

- Znači, vi kad kažete, a zašto da vam dam? Kad počnete da postavljate pitanja, onda vrlo brzo vidite ili će vam dati neko jasno, ubedljivo obrazloženje ili će reći, pa dobro, ne morate - objasnio je Rodić.

Međutim, u slučaju da prodavac odbije reklamaciju ukoliko kupac ne želi da mu pokaže ličnu kartu, Vojislav Rodić savetuje da je preventivno potrebno proveriti tekuće stanje Zakona o zaštiti potrošača i shodno tome pozvati tržišnu inspekciju.

Autor: Iva Besarabić