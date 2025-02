'Ako osetite bol na ovom mestu, obavezno pozovite Hitnu pomoć' Lekari upozorili na opasnost i otkrili simptome kod žena i muškaraca

Prethodna noć u Beogradu je protekla mirno — kada je reč o intervencijama na javnom mestu — ali su lekari Hitne pomoći imali pune ruke posla s pozivima građana zbog akutnog koronarnog sindroma.

Kako je rekla dr Danijela Jevtić, od pet poziva zbog bolova u grudima, doktori su dva klasifikovali kao akutne infarkte.

- Ono što ne može da je klasifikuje kao mirna noć to je veliki broj akutnih koronarnih sindroma, znači bolova u grudima i to ih je bilo pet, pri čemu smo dva klasifikovali kao akutne infarkte, kao stanje koje se izdiferenciralo u akutni, upravo razvijajući infarkt, i oni su prevezeni do sale KBC "Dedinje". U prvom slučaju je bio čovek od 82 godine, koji je imao bol ispod grudne kosti, jaku malaksalost, nervozu i strahovit bol u laktovima. Do sada nije bio srčani bolesnik, imao je samo hipertenziju, a drugi pacijent koji je prevezen je muškarac 69 godina starosti, i on je prevezen iz Mišovića do Dedinja - rekla je za RTS dr Jevtić.

Angina pektoris tipična za muškarce

Angina pektoris i stezanje u grudima tipično je, dodaje doktorka, kod muškaraca i veoma često se javlja u noćnim satima ili rano ujutru.

- To je bol koji je obično provociran fizičkim naporom, hodom uzbrdo, javlja se često u vezi sa cigaretama i hladnim vremenom - rekla je dr Jevtić.

Prema rečima dr Ivane Stefanović iz Hitne pomoći, srce je organ koji podnosi najveći teret promene vremena.

- Ako se mi ponašamo tako da mu ni malo ne pomognemo, onda ona jedna kap koja prelije čašu zapravo bude promena vremena. Promena vremena inače nije faktor rizika ni za jednu bolest, ali ako ne vodite računa o svom zdravlju i ako u tim teškim danima kada se vreme menja ne shvatite da morate malo da usporite, da morate malo da budete oprezniji, ne da se plašite, ali da ako osetite neki simptom merite pritisak, ako osetite bol u grudima zovete hitnu pomoć, pogotovo ako je taj bol tipičan - rekla je dr Stefanović za TV "Pink".

Kod žena bol se širi u desnu ruku

Srce mora da održi homeostazu, dodaje ona, i to tako što širi krvne sudove ili ih skuplja. Dr Stefanović je upozorila i na simptome koji nam ukazuju na akutni koronarni sindrom.

- Ono što je jako važno je da uvek prepoznate taj bol koji traje duže od 20 minuta, kad je tipičan širi se u vilicu, između lopatica, levu ruku. Kod žena, ako osetite iznenadni, užasan umor, koji vam onemogućava da napravite korak ili da se obučete, takav umor, praćen preznojavanjem, kod žena često bol u desnoj ruci, molim vas, zovite hitnu pomoć - zaključila je dr Stefanović.

Autor: Marija Radić