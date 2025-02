SNEG PONOVO STIŽE U SRBIJU! RHMZ objavio prognozu za početak februara: Očekuju se i jak vetar i magla, temperatura ide u minus

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je na svom zvaničnom sajtu najnoviju vremensku prognozu.

- Do kraja dana u zapadnim, centralnim i južnim predelima pretežno oblačno, na planinama moguće provejavanje snega. Krajem dana postepeno razvedravanje. U ostalim krajevima pretežno sunčano, povremeno umereno oblačno. Vetar slab do umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni.

Početak februara suv s hladnim jutrima- U utorak ujutro u svim krajevima Srbije slab do umeren mraz, a mestimično se očekuju magla ili niska oblačnost, naročito na istoku, jugoistoku i jugozapadu zemlje. U ovim oblastima magla i niska oblačnost zadržaće se i pre podne. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -7 do 0 °S, a najviša od 4 do 9 °S. - piše na sajtu RHMZ.

Kako dalje najavljuje RHMZ, od 05. do 10. februara suvo uz smenu perioda sa dužim sunčanim intervalima i perioda umerene oblačnosti.

Ujutro mraz (od -7 do 0 °S), a dnevne temperature od 3 do 9 °S, ističu.

- U petak i za vikend (07 - 09.02.) u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata olujni jugoistočni vetar - stoji na sajtu RHMZ.

Autor: Marija Radić