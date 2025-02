TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE OKUPILA PREDSTAVNIKE KONGRESNE INDUSTRIJE: Labović: Srbija raste brže od trenutnih trendova u Evropi

Kongresni biro (KBS) Turističke organizacije Srbije održao je danas uvodni godišnji sastanak kongresne industrije na kom su predstavljene aktivnosti i rezultati ostvareni tokom 2024. godine.

Na sastanku u hotelu „Constantine the Great“, na kom je prisustvovalo oko 70 rukovodilaca i predstavnika hotela, agencija, kongresnih centara i posebnih prostora za održavanje događaja, ugostiteljskih i turističkih udruženja i institucija, kao i nacionalne avio kompanije „Er Srbija“, bilo je reči i o programu rada KBS-a i planiranim sajmovima za 2025, a ovo je bila prilika i za razgovor o aktuelnostima u kongresnoj industriji, kao i za diskusiju o modelima buduće saradnje.

Marija Labović, direktorka TOS-a, tokom uvodnog obraćanja predstavila je rezultate ostvarene tokom 2024. godine, uz zahvalnost predstavnicima kongresne industrije i svima prisutnima koji su doprineli velikom uspehu Srbije u oblasti turizma.

-Svetska turistička organizacija predviđa, prema svojim istraživanjima, da će 2025. biti bolja kada je reč o turizmu u celom svetu i da će biti tri do četiri odsto rasta međunarodnog prometa. Srbija raste i brže nego što su trenutno trendovi na nivou Evrope. Veoma je značajno što smo tokom 2024. imali 12 odsto više inostranih turista nego 2023, a čak 29 odsto više nego 2019, godine pre pandemije, dok je Evropa porasla za jedan odsto. Takođe, kad je reč o deviznom prilivu u turizmu, za prvih 11 meseci za koje imamo podatke, on je iznosio 2 milijarde i 525 miliona evra, što je za 9 odsto više nego za isti period 2023. A u poređenju sa 2019, to je za čak 96 odsto veći devizni priliv. Po ovom rezultatu smo u samom vrhu procentualnog rasta deviznog priliva u svetu – istakla je Labović.

Ona je naglasila da je veoma značajno da se uloži dodatni napor i radi još intenzivnije kako bismo, u jakoj konkurenciji, mogli da opstanemo i nastavimo sa ovakvim trendom.

Direktorka TOS-a je podsetila i da smo 2024. godine imali 45 događaja koji ispunjavaju ICCA (International Congress and Convention Association) standrade, što je dva više nego 2023.

Dejan Crnomarković, saradnik za komunikaciju sa predstavnicima kongresne ponude, upoznao je učesnike sa aktivnostima koje sprovodi KBS i planiranim događajima za 2025. na kojima će učestvovati. Na sastanku, koji su organizovale i Dragana Pribićević i Darija Butigan iz KBS-a, bilo je reči i o međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 čiji smo domaćin, koja je, kako su se saglasili predstavnici kongresne industrije, velika razvojna šansa.

