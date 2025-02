POSTOJI CAKA DA UŠTEDITE NA RAČUNIMA ZA STRUJU! Svakog meseca možete manje da platite, a razlika uopšte nije beznačajna - Ovo su koraci

Iz meseca u mesec sve manje ljudi očekuje dolazak poštara kako bi preuzeli papirni račun za električnu energiju. Digitalizacija usluga omogućila je jednostavniji i praktičniji način plaćanja, a prelaskom na elektronski račun potrošači ostvaruju i finansijsku uštedu.

Naime, svaki korisnik koji se odluči za e-račun dobija popust od 50 dinara po računu, dok istovremeno doprinosi očuvanju životne sredine smanjenjem upotrebe papira.

Jedan od ključnih prioriteta „Elektroprivrede Srbije“ (EPS) jeste unapređenje digitalnih usluga za kupce, što je prepoznalo čak 720.000 korisnika aplikacije i portala „EPS Uvid u račun“. Ovaj broj kontinuirano raste, a zahvaljujući modernizaciji servisa, građani sada mogu odmah videti račun čim bude formiran, čak i pre nego što stigne putem pošte.

Osim uvida u račune, aplikacija omogućava i njihovo plaćanje, a dodatna pogodnost za korisnike jeste popust od 30 dinara za one koji račun plate putem portala do 30. oktobra ove godine. Na taj način, građani praktično ne plaćaju proviziju, a plaćanje je sigurnije jer nema rizika od grešaka pri unosu broja računa ili poziva na broj. Uz to, značajno se štedi vreme, jer čitav proces traje samo nekoliko sekundi, bez potrebe za odlaskom u poštu ili banku i čekanjem u redu.

Korišćenje portala i aplikacije je jednostavno, a proces registracije i prijave brz i lak. Pored uvida u račune, korisnicima su dostupne i dodatne funkcije, poput arhive računa i uplata iz prethodne tri godine, kao i detaljan pregled potrošnje po zonama i tarifama. Tu su i korisni saveti o efikasnoj potrošnji električne energije, dostupni na samo jedan klik.

Aplikacija „EPS Uvid u račun“ dostupna je besplatno na iOS i Android platformama i može se preuzeti na Google Play i App Store prodavnicama. Svi sadržaji su prilagođeni korisnicima na ćirilici, latinici i engleskom jeziku, čime se dodatno povećava dostupnost i jednostavnost korišćenja.

Digitalizacija poslovanja EPS-a donosi značajne pogodnosti za korisnike, omogućava uštedu vremena i novca, dok istovremeno doprinosi očuvanju životne sredine. Sve veći broj građana prepoznaje prednosti ove usluge i prelazi na elektronsko plaćanje, što dodatno potvrđuje uspeh ove inicijative.

Autor: Aleksandra Aras