Ministarka Žarić Kovačević u Rasinskom upravnom okrugu: Važan sastanak za razvoj Kruševca, Trstenika, Aleksandrovca, Brusa, Ćićevca i Varvarina

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Jelena Žarić Kovačević održala je danas u sedištu Rasinskog upravnog okruga sastanak sa načelnikom UO Ivanom Anđelićem, gradonačelnikom Kruševca Ivanom Manojlovićem i predsednicima i predstavnici opština Trstenik, Aleksandrovac, Brus, Ćićevac i Varvarin. Tema sastanka bilo je funkcionisanje okruga i jedinica lokalne samouprave.

Ministarka Žarić Kovačević je podsetila da je ovo osmi upravni okrug koji obilazi, te da je do sada imala sastanke sa 55 gradonačelnika i predsednika opština i da je ideja da se obezbedi produktivna komunikacija između lokalnih samouprava i države. Naglasila je da je ministarstvo do sada uložilo u razvoj Rasinskog upravnog okruga više stotina miliona dinara, a da je samo u sportsku infrastrukturu Kruševca do sada investiralo oko 70 miliona dinara.

Žarić Kovačević je navela i da je jedan od važnih projekata energetska sanacija fasade Gimnazije „Vuk Karadžić" u Trsteniku, kao i otvaranje dečijih igrališta u Ćićevcu. Dodala je i da je MDULS u Varvarinu pomoglo rekonstrukciju fasade i krova zgrade opštine, ali i zgrade opštinske biblioteke.

Govoreći o jedinstvenim upravnim mestima, naglasila je da je u Rasinskom upravnom okrugu do sada JUM oformljen u tri od šest JLS. Jedinstveno upravno mesto i nov šalterski prostor „Uprava radi za vas" imaju Kruševac, Ćićevac i Varvarin. Za uspostavljanje ovih JUM-ova MDULS je izdvojilo oko 16 miliona dinara. Žarić Kovačević je poručila i da je u budžetu za ovu godinu obezbeđeno dodatnih 100 miliona dinara za ove svrhe. Ona je pozvala opštine Trstenik, Aleksandrovac i Brus da konkurišu i obezbede moderan prostor za pružanje usluga za građane i privredu kako bi sve opštine u Rasinskom upravnom okrugu imale savremene uslužne centre.

Nakon sastanka, Žarić Kovačević je uručila računarsku opremu predsednicama opština Varvarin i Aleksandrovac Violeti Lutovac Đurđević i Jeleni Paunović. Reč je o 40 laptop računara namenjenim za unapređenje rada i funkcionisanja elektronske uprave.

Žarić Kovačević je u Kruševcu zajedno sa gradonačelnikom Ivanom Manojlovićem obišla i lokaciju gde je planirana izgradnja modernog igrališta za padel. Iz Budžetskog fonda MDULS jeza ovaj teren izdvojilo pet miliona dinara. Posetila je i igralište za odbojku na pesku u okviru Sportskog centra Kruševac čiju izgradnju je MDULS pomoglo sa 18,5 miliona dinara.

Naglasila je i da je pre dve godine MDULS uložilo više od 22 miliona dinara u drugu fazu adaptacije otvorenih bazena i malog bazena u Kruševcu, a da su ranija ulaganja bila u Halu sportova i sportsko-rekreativni park. Iskoristila je posetu Kruševcu i da obiđe zgradu Gradsku uprave.