Ovo je jasan znak da vam je imunitet ugrožen: Obratite pažnju na simptome, pik se tek očekuje

Respiratorni stomačni virusi pune domove zdravlja i bolnice, a na udaru su i najmlađi. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" zabeleženo je više od 13.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a najviše zaraženih je među decom.

Broj pacijenata sa oboljenjima sličnim gripu porastao je i u Beogradu poslednjih nedelja, a stručnjaci objašnjavaju koji su to ključni simptomi koji ukazuju na to da ćemo se u skoro razboleti.

Epidemiološkinja dr Slavica Maris navodi da je pre dve nedelje na teritoriji Beograda registrovano 650 oboljenja sličnih gripu i da je taj broj porastao za više od 13 odsto u odnosu na prethodne nedelje.

"Ako analiziramo broj uzoraka koje testiramo i gde se dokazuje pozitivan nalaz gripa, vidimo da je u porastu. U Beogradu dominiraju dve vrste gripa. Jedan je podtip H1N1 koji čini oko 75% svih izolovanih slučajeva gripa, a oko 25% je virus gripa B. Ono što takođe uočavamo ovih poslednjih nedelja jeste epidemijsko javljanje gripa u pretežno u zdravstvenim ustanovama", pojašnjava dr Maris.

Ona dodaje da su tokom prethodne sedmice prijavljene epidemije u dve zdravstvene ustanove, što znači da je neko odeljenje u bolnici imalo epidemiju.

Simptomi isti za sve tipove gripa

Kako kaže, iako u Beogradu dominiraju dve vrste gripa, simptomi su gotovo slični.

"Naglo nastaje povišena temperatura koja obično ide preko 39 stepeni i nekako vas odmah obori s nogu. Glavobolja je prisutna, respiratorni simptomi mogu biti zapušen nos ili da curi nos, malaksalost je prisutna, bolovi u mišićima i zglobovima, a kod dece se često mogu javiti povraćanje i dijareja", poručuje Slavica Maris.

Pik se tek očekuje

Ona dodaje da se u narednim nedeljama očekuje pik javljanja pacijenata sa simptomima gripa.

"U ovom periodu prethodne godine mnogo je više bilo i prijavljenih oboljenja sličnih gripu i dokazano gripa, tako da je i pik obolevanja bio u prvoj, odnosno drugoj nedelji februara, tako da očekujemo i sada", navodi doktorka.

Imunolog prof. dr Borislav Kamenov naveo je u gostovanju za TV "Prva" da je grip uobičajena pojava za ovo doba godine, ali da se sada dešava da jedan pacijent ima i po pet bolesti, što ranije nije bio slučaj.

"To govori da se radi o poremećaju imuniteta kada se neko razboli od pet virusa. Znači da je stanje organizma vrlo, vrlo značajno. Neće svi da se razbole, bez obzira što mnogi dođu u kontakt. Neki će da se razbole lagano, a neki će da imaju tešku kliničku sliku", pojašnjava Kamenov.

Simptomi koji nam poručuju da ćemo se uskoro razboleti

Kako kaže, postoje jasni znakovi da neka osoba ima narušen imunitet.

"Vrlo često se žale na stomak, imaju problem sa hranom, ne podnose neku hranu, što mi zovemo propusna creva. Onda, toksini ulaze, truju se često. Znači, to je nepodnošenje hrane, vrlo važno. Mnogi pacijenti imaju ogroman nivo pesticida u organizmu. Zatim, imaju teške metale. To su sve stvari koje pogoršavaju stanje imuniteta. To su sve neke stvari koje prave ozbiljan problem sa imunitetom i koje dovode do toga da se bolest manifestuje mnogo više i u težem stepenu nego što bi inače bilo", pojašnjava imunolog.

On kaže da takvi problemi unapred mogu ukazati na to da ćemo se uskoro razboleti, a nabraja još nekoliko simptoma koji najčešće prethode gripu

"Svi oni koji imaju problem sa stomakom, nadimanje, gasovi, ne podnose hranu, ne podnose mleko, ne podnose hleb ili neku drugu hranu, svi su oni izuzetno skloni da se često razboljevaju. Izuzetno su skloni. Kada su vam hladne mu ruke, hladne noge, ne možete da se zagrejete. Kad pogledate dlanove, a oni su crveni, kad pogledate jezik, jezik obložen. To su znakovi da osoba ima problem sa cirkulacijom i da ima metaboličke poremećaje", dodaje Kamenov.

Ipak, deca su ta koja se u kolektivima najčešće i najlakše zaraze, a imunolog kaže da je pored zdrave ishrane veoma bitno da konzumiraju vitamine.

"Vitamin C obavezno treba davati deci. Pored njega, vitamin B, B6, B12, B1 i B2. Zatim cink je mnogo važan, bakar je takođe veoma važan. Ali vitamin D je odlučujuće važan. U svim mesecima gde imate slovo R, treba piti vitamin D", savetuje doktor.

Autor: Snežana Milovanov