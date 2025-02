'ZASLUŽUJEŠ TO!' Igor se prvi put javno obratio Mileninom sinu (FOTO)

Sin Milene Popović i Olivera Ivanovića danas proslavlja 14. rođendan.

Ponosna majka već mu je čestitala emotivnom čestitkom, a sada je Bogdanu reči podrške i ljubavi uputio i Igor Jurić koji već godinama uživa u ljubavi sa Milenom.

Igor je Bogdanu uputio dirljivu poruku uz fotografiju sa utakmice.

- Srećan ti rođendan dragi dečače. Neka te sreća prati do kraja života. Zaslužuješ to, napisao je on.

Autor: Aleksandra Aras