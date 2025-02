Odloženo puštanje talaca na slobodu. Alon Ohel u opasnosti. Tramp može okončati ovaj rat

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić uputio je apel međunarodnoj javnosti i svima koji mogu da pomognu kako bi srpski i izraelski državljanin Alon Ohel bio pušten na slobodu. Kako Kurir saznaje, situacija je toliko dramatična da ukoliko ga ne oslobode kroz nekoliko dana, pitanje je da li će preživeti. Sa druge strane, Hamas je saopštio da će odložiti puštanje izraelskih talaca, ujedno optužujući Izrael da krši sporazum o prekidu vatre.

Izraelski demonstranti protestuju nakon saopštenja Hamasa da će odložiti sledeću razmenu talaca i zatvorenika zbog "izraelskog kršenja" primirja. Izrael ipak tvrdi da zapravo odluka palestinske militarne grupe krši sporazum, a ministar Kac je naredio da vojska bude na najvišem nivou spremnosti. Posrednici strahuju od raspada sporazuma.

Sada, kada je Hamas odlučio da će odložiti puštanje talaca, koji koraci mogu da se preduzmu da se situacija smiri, o ovoj temi govorio je počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić.

- Sinoć je u 19.00 časova po lokalnom vremenu na Trgu muzeja koji je kolokvijalno nazvan Trgom kidnapovanih održan dostojan skup našem Alonu i tada sam imao prilike da porazgovaram sa njegovim roditeljima viteškog ponašanja svih ovih 15 meseci. Majkom Edit, ocem Kobijem i dedom Ahijem i još nekim ljudima koji su relevantni za vaša pitanja - kazao je Nikolić.

Ipak stanje je, kako navodi veoma zabrinjavajuće za samog Alona, jer su u prethodnim danima, kako se saznaje na njemu, ali i ostalim taocima vršeni razni vidovi izivljavanja.

- Stanje je više nego zabrinjavajuče. Alon je juče napunio 24 godine i to jeste bio povod tog skupa i to je drugi rođendan koji je proslavio u tako tamnom zatočeništvu i tmini tunela. On je ranjen u jedno oko, noge su mu vezane u lance, izgladnjivan je i na njemu su vršeni razni vidovi iživljavanja. Sećate se da su pregovori trebali da budu na 16. dan prve faze a to je bilo 3. februara. Nema nikakve sumnje i to je zaista shodno onome što je rekao ministar spoljnih poslova Marko Đurić a to je da je sada naš Alon iz svih mogućih uglova gledanja prekarakterisan u humani slučaj. On je ranjen i ima jednu od elementarnih stvari, a koju za sada ne dobija jeste adekvatna zdravstvena nega - istakao je Nikolić.

S obzirom na to da je Hamas predložio da se odloži puštanje talaca, Nikolić je rekao:

- Juče u jutarnjim časovima se vratila izraelska delegacija iz Dohe, pregovarački tim nije bio predvođen njegovim čelnikom. Ispostavilo se da se tamo pregovaralo o ostalim pulsevima prve faze. Devojke civili i devojke vojnici su već razmenjene i sada je ostalo još tri pulsa te prve faze među kojima su muškarci stariji od 50 godina i poslednja četiri najtužnija pusla bi trebalo da budu posmtrni ostaci talaca- kazao je on.

Fokus oslobađanja talaca je, kako tvrdi naš sagovornik još uvek na prvom pulsu, ali da Alon po svim mogućim kategorizacijama zaslužuje da bude upravo u toj prvoj fazi razmene talaca.

- Fokus na prvoj fazi i naravno da smo mi na stanovništu da Alon svakako i po svakoj mogućoj kategorizaciji treba da pripada prvoj fazi, jer je on sada humanitarni slučaj. Obostrana kršenja sporazuma posebno onaj jučerašnji od strane Hamasa koji se bazira na nedovoljno brzom propuštanju protoka takođe napaćenog stanovništva Gaze. Izrael sa svoje, strane tu se pre svega misli na optužbe uprkos dogovrenim 700 metara kako se ovde naziva perimetar, to je zona u dubini od 700 metara unutar pojasa Gaze prema dogovoru iz Dohe tu ne treba da se nalazi niko sa palestinske strane kako bi se obezbedilo da ne dođe do bilo kakvog suočavanja sa obe strane. Prema izraelskim navodima to je prekšeno u više navrata - istakao je Nikolić i dodao:

- Ja mogu samo da prenesem ovdašnje utiske širokog kruga javnosti, kako stručnjaka koji se bave pitanjem bezbednosti kao što je recimo Institut za nacionslnu bezbednost pri univerzitetu Telaviv ali svakako i onih eksperata koji gostuju u emisijama ukjlučujući i one koji su bili dugogodišnji izveštači ili dopisnici iz Vašingtona - zaključio je.

Tramp uživa visoko poštovanje i smatra se da je on jedan od pokretača upravo ovih pulseva razmene talaca.

- Tramp ovde uživa visok stepen poštovanja i upravo u njemu se vidi odlučujuća osoba koja je pomogla da se ostvari dogovor u Dohi i zato su i krenuli ovi pulsevi prve faze. Ovde vlada jedno visoko uverenje da je Tramp taj koji može da dovede do stanja u kome bi trebalo da prestanu patnje civila sa obe strane - naveo je Nikolić.

Autor: Snežana Milovanov