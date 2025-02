Vojska Srbije poziva mlade u jedinice Kopnene vojske, ovo su detalji: Dobra plata, beneficiran radni staž

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije pozivaju devojke i mladiće da se prijave na konkurse za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske, mehanizovane i artiljerijske jedinice Kopnene vojske Vojske Srbije.

Rok za konkurisanje je 15. februar, a na konkurs mogu da se prijave državljani Republike Srbije starosti do 30 godina.

„Prijavom na konkurs mladi ljudi dobijaju priliku da steknu siguran i dobro plaćen posao, uz beneficirani radni staž, kvalitetno vojno zdravstveno osiguranje za sebe i članove svoje porodice te mogućnost stalnog usavršavanja i napredovanja u službi. Vojnici će raditi na savremenoj i modernizovanoj tehnici – tenkovima, oklopnim transporterima i artiljerijskim sistemima koji su u prethodnom periodu uvedeni u Vojsku Srbije. Imaće priliku i da razvijaju timski duh i konstantno unapređuju svoje psihofizičke sposobnosti“, ističu u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Zainteresovani mladići i devojke mogu da konkurišu za prijem u Prvu, Drugu, Treću i Četvrtu brigadu kopnene vojske i Mešovitu artiljerijsku brigadu, a mesta službovanja su u Sremskoj Mitrovici, Bačkoj Topoli, Kraljevu, Valjevu, Novom Pazaru, Nišu, Kuršumliji, Prokuplju i Vranju. Budući profesionalni vojnici službovaće isključivo u jedinicama i garnizonskim mestima za koja su se prijavili.

Konkursi su raspisani za formacijska mesta različitih profila među kojima su: vozači i nišandzije tenka, zamenici komandira, operateri-nišandzije i vozači borbenog vozila pešadije, kao i vozači, nišandzije, računači i poslužioci na savremenim artiljerijskim sistemima.

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće upućeni na testove zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti, a proći će i odgovarajuću bezbednosnu proveru.

Na konkurse se mogu prijaviti mladići i devojke bez obzira da li su odslužili vojni rok sa oružjem ili ne. Kandidati koji do sada nisu odslužili vojni rok će, pre podnošenja prijave, morati da se jave nadležnom centru Ministarstva odbrane radi uvođenja u vojnu evidenciju i upućivanja na služenje vojnog roka.

Izabrani kandidati biće primljeni u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period do tri godine i njegovog naknadnog obnavljanja.

Potporučnik Maja Stojiljković, komandir Drugog vatrenog voda u Prvoj samohodnoj topovsko-haubičkoj artiljerijskoj bateriji kazala je da će mladi vojnici koji budu dobili posao u Mešovitoj artiljerijskoj brigadi u Nišu imati priliku da se obučavaju, između ostalog, i za borbenu upotrebu jednog od najnaprednijih sistema u u artiljeriji – samohodne top-haubice 115 milimetara „Nora“ B52 M15.

Prema njenim rečima „Nora“ ima karakteristike koje je izdvajaju od ostalih artiljerijskih sistema.

„Brzo premeštanje na naredne položaje i velika vatrena moć, neke su od karakteristika koje predstavljaju veliku prednost ovog borbenog sistema. Vojnici se obučavaju za upotrebu topa-haubice, ali je tokom obuke veliki akcenat i na taktici manevarskog ratovanja, pošto „Nora“ ima mogućnost brzog premeštanja sa jednog položaja na drugi“, kazala je Stojiljković.

Na obuci, dodala je Stojiljković, vojnici uče i da veruju jedni u druge, da dele znanja i iskustva i da budu deo tima, jer timski rad garantuje uspeh u izvršenju zadataka.

„Vojni poziv nije samo posao, to je poziv da štitimo našu zemlju, naš narod i našu slobodu. To je želja da budemo najbolji u onome što radimo. Čast je ono što nas povezuje kao kolektiv, a to što smo ponosni na našu tradiciju i istoriju zemlje daje nam snagu da se suočimo sa najtežim izazovima i zadacima“, istakla je Stojiljković.

Njen kolega, vodnik Stefan Rašić pozvao je devojke i mladiće da se prijave na konkurs Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

„Vojnički poziv nije samo posao već misija, čast i prilika za izgradnju jake budućnosti. Mogućnosti za usavršavanje su ogromne, od školovanja do specijalizacija u raznim oblastima. Ukoliko želite izazov, stabilnost i priliku za napredak Vojska Srbije je pravo mesto za vas. Za hrabre, odlučne i spremne – vrata su otvorena“, poručio je Rašić.

Detalji konkursa za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske, mehanizovane i artiljerijske jedinice Kopnene vojske Vojske Srbije mogu se videti na internet stranicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Autor: Dalibor Stankov