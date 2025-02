OVE KUĆNE UREĐAJE NIKAKO NE SMETE UKLJUČIVATI NA PRODUŽNI KABL: Rizik od požara je ogroman - Jedna navika Srba može skupo da nas košta

Mnogi u svojim domaćinstvima poseduju više električnih uređaja koje redovno priključuju na produžni kabl, pogotovo kada u kući ne postoji dovoljno utikača ili žele da im uređaji budu na dohvat ruke.

Međutim, nisu ni svesni kolika se opasnost krije iza ove navike. Osim kratkog spoja i nestanka struja, daleko opasnija posledica je nastanak požara. Da li znate koji kućni uređaji nikako ne smeju da se priključuju na produžni kabl?

Kako biste izbegli tragične posledice, potrebno je da pogledajte maksimalnu snagu produžnih kablova. Na svim produžnim kablovima naznačena je maksimalna snaga koju mogu da podnesu, a kako biste bili sigurni da vaš produžni kabl podržava više električnih uređaja, potrebno je da saberete njihovu snagu i uporedite sa snagom produžnog gajtana.

Kako je istakao električar Branko Zrnić, problemi u domaćinstvima se najčešće javljaju i zbog nekvalitetnih utikača i utičnica, što znači da nije samo bitna snaga produžnog kabla, već i kvalitet.

Grejna tela preko 2000 W ne uključivati na produžni kabl

- Moj je savet da ako imate grejno telo od 2000 W, znači od 2 KW i najviše da ga uključujete direktno u mrežu, ne preko produžnih gajtana. Iz razloga da biste izbegli na neki način situacije koje mogu da se dese. A šta može da se desi? Najčešće ljudi imaju duže kablove, koji su isto loših kvaliteta ili problematičnog kvaliteta i onda ga, ako je malo duži, često namotaju u krug, što je velika greška - savetovao je električar.

Ako ne morate, ne uključujte više grejnih tela na produžni kabl

Takođe, do kratkog spoja i požara najčešće dovode neispravnost uređaja i preopterećenje mreže kada se preko noći uključi više uređaja.

Električar Marko Šainović za "Blic" ranije je istakao da nikako ne bi trebalo na jedan produžni kabl uključivati više grejnih tela!

- Pogotovo ako produžne kablove kupe na buvljaku ili u radnjama koje nisu električarske. Oni su obično lošeg kvaliteta i lako mogu da se zapale i istope - kaže električar Šainović.

Nikako "kabl na kabl"

Još jedan savet koji će vam spasiti život jeste da nikako ne povezujte produžne kablove, tačnije stavljate jedan u drugi. Time možete brzo da prekoračite maksimalnu dozvoljenu snagu produžnog kabla i lako uzrokujete kratak spoj i požar.

Pogledajte u nastavku električne uređaje koje nikako ne bi trebalo da se povezuju preko produžnog kabla:

Frižider, zamrzivač, šporet

Prema savetima iskusnih električara, zbog lične bezbednosti, ne uključujte uređaja se velikom potrošnjom struje u produžne kablove, poput frižidera, zamrzivača ili šporeta.

Kompjuter i laptop

Takođe, osetljivi uređaji poput kompjutera i laptopa ne bi trebalo da držite uključene ili punite preko produžnog kabla. Iako ne troše previše struje, zbog njihove karakteristike lako mogu da se pokvare usled većeg napona ili kratkog spoja.

Veš mašina

Veš mašina koja godišnje troši u proseku 1150 kWh, što je prilično velika potrošnja struje, takođe nije preporučljiva za produžni kabl.

Toster

Mali kućni uređaj poput tostera, na godišnjem nivou troše između 500 i 1000 W godišnje, što je prilično mnogo. Upravo zbog toga, električari savetuju da izbegavate povezivanje tostera sa produžnim kablom.

Grejalice i TA peći

Priključivanje grejnih tela, grejalica, električnih radijatora ilii TA peći na produžni kabl može da bude veoma opasno, jer ne mogu da izdrže njihovu veliku potrošnju.

Električar Branko Zrnić savetovao je da ukoliko već kupujete gotove produžne kablove, vodite računa da on bude debljine od 2,5 milimetra. Takođe, izbegavajte one produžne kablove koje imaju na sebi i prekidač. Što manje kontakata, to bolje, savetovao je električar.

Autor: Iva Besarabić