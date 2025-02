Posle 'bikini reza na kuku pacijent za par sati na nogama': U Intsitutu 'Banjica' primenjena najsavremenija hirurgija zamene velikog zgloba

U Institutu za ortopediju "Banjica", najsavremenijom minimalno invazivnom metodom ugradnje totalne proteze kuka - "bikini pristup" - uspešno je operisano 50 pacijenata.

Klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, doktor medicinskih nauka, dr Danilo Jeremić, hirurg u ovom Institutu, kaže da će posle ove prve serije, broj pacijenata kod kojih će biti primenjena operativna tehnika za koju se usavršavao u Americi, do kraja godine biti višestruko veći.

"Bikini pristup" postaje trend u ortopedskoj hirurgiji, a u svetu se primenjuje 11 godina.

- Ugradnja totalne proteze kuka je procedura koja je u velikoj meri smanjila bol i poboljšala životosoba sa poremećajima zgloba kuka. Među različitim hirurškim tehnikama za ugradnju proteze kuka, "bikini pristup" je privukao pažnju jer ova metoda štedi mišiće, smanjuje postoperativni bol, dovodi do bržeg oporavka i smanjenja stope iščašenja proteze kuka. Stekao je popularnost, posebno u SAD od 2005. godine. Kako su tehnike ugradnje proteze kuka evoluirale, sve je veći fokus na korišćenju minimalno invazivnih pristupa za smanjenje komplikacija i poboljšanje estetskih rezultata. Ovo je dovelo do razvoja pristupa minimalno invazivnom bikini rezu koji je počeo da se primenjuje od 2013. u svetu - objašnjava dr Jeremić.

Među 50 dosad operisanih na "Banjici" bili su pacijenti sa prelomom kuka, oni sa degenerativnim oboljenjima, pa i teškim oštećenjima kuka. Kod svih su, kaže dr Jeremić, postignuti odlični postoperativni rezultati.

- Ova metoda traži veliko znanje i iskustvo hirurga u ugradnji proteza kuka. Izvođenje operativnog zahvata je komplikovanije za hirurga, ali krajnji rezultat je višestruko bolji za pacijenta. Prilikom hirurškog zahvata nema sečenja mišića, pravi se rez u preponi dužine šest do devet centimetara, trauma je minimalna, pa tkivo bolje zarasta. Takođe, primenom ovog pristupa, postižemo mali gubitak krvi: 100 do 150 mililitara, preciznije merenje dužine nogu, a sama operacija traje do sat vremena. Koriste se najmoderniji i najbolji implantati koji postoje u svetu.

Nisu svi pacijenti sa prelomima ili degenerativnim promenama kuka kandidati za ovaj minimalno invazivni hirurški pristup. Doktor Jeremić kaže da nije preporučljivo izvoditi ovu metodu kod pacijenata gde treba raditi revizije nakon već ugrađenih proteza kukova, kao ni kod gojaznih pacijenata. Kandidati za mali rez nisu ni pacijenti sa velikim koštanim propadanjem kuka.

- Za one kod kojih može da se primeni "bikini pristup" benefiti su značajni. Nakon nekoliko sati pacijent može da ustaje i hoda. Brže se oporavljaju, već nakon dva dana mogu da hodaju bez pomagala ili uz pomoć jedne štake, a nakon dve nedelje u potpunosti bez pomagala. U odnosu na druge metode, vožnja auta je moguća nakon četiri do 12 dana od operacije. U bolnici ostaju samo dve noći nakon hirurškog zahvata.

Najnovije tehnologije

Uvođenje nove metode u Institutu "Banjica" zahtevalo je i pripremu.

- Morali smo da nabavimo određen deo instrumentarijuma za samo izvođenje operacije i veša za garniranje pacijenata - kaže dr Danilo Jeremić. - Što se tiče opreme, uslova i ugradnog materijala, odnosno proteza, ne zaostajemo za svetom. Primenjujemo tehnologije poslednje generacije.

Dođu sa uznapredovalim oboljenjem

Doktor Danilo Jeremić kaže da ortopedski hirurzi u Srbiji ne zaostaju za svetom:

- Naprotiv, mislim da smo među boljima u svetu. Na ovim prostorima pacijenti se kasno javljaju lakaru kada imaju probleme sa kukovima. Već kada dođu na prvi pregled, mi vidimo da su tegobe imali nekoliko godina, ali da iz različitih razloga nisu dolazili kod ortopeda, i već tada imaju uznapredovala oboljenja kukova koja su za operaciju. Za razliku od Amerike ili Zapadne Evrope, gde se pacijenti pre operišu.

Autor: Dubravka Bošković