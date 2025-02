NEMA SIMPTOME I MOŽE BITI SMRTONOSNA! Ova bolest proglašena je pandemijom 21. veka: Jedna je od najčešćih u Srbiji

Bolest masne jetre, uz kardiovaskularne i neke maligne bolesti, jedna je od najčešćih oboljenja u Srbiji. Profesorka doktorka Radmila Ješić Vukičević, gastroenterolog i hepatolog, istakla je da uzroke ove bolesti, metode lečenja i mogućnosti prevencije kroz ishranu i zdrave navike.

Uprkos ključnoj metaboličkoj ulozi jetre, masna jetra je proglašena pandemijom 21. veka, ali još nije dovoljno prepoznata i razmatrana, ističe doktorka Radmila.

- Jetra je jedan od najzaposlenijih organa u našem organizmu i drugi po veličini. Znači organ koji zaista obavlja brojne funkcije, preko 500 funkcija, tako da ih je teško sve nabrojati, ali u svakom slučaju, što se tiče metabolizma svih ovih namirnica i svega što prolazi kroz organizam, ona to kontroliše, detoksikuje, izlučujemo. Tako da ona zaista predstavlja centralu metabolizma i čišćenja organizma - kaže Radmila i dodaje:

- U poslednje vreme, masna jetra je došla u fazu pandemije i baš pre nego što je počeo kovid. Ona je proglašena za pandemiju 21. veka, ali nekako se to malo pomerilo dalje, nije se toliko još uzela u razmatranje i nije baš dobro shvaćena.

Poreklo i uzrok

- Masna jetra može da bude alkoholnog porekla, međutim postoji i ona alkoholna jetra gde pacijenti ne uzimaju alkohol ili uzimaju sasvim male količine, recimo žene 20g dnevno, muškarci do 30, ali zato postoje drugi faktori. Statistike kažu da je najčešći uzrok nastanka masne jetre danas gojaznost. Naravno, tu deluju i neki drugi faktori, uzimanje lekova, poremećaj masti, šećera, ali takođe i neki genetski faktori - navodi doktorka i nastavlja:

- Masnu jetru mogu da imaju čak i mršave osobe. Znači oko 80 posto gojaznih ima masnu jetru, ali zato imamo onih 20 posto koji su mršavi, a mogu da imaju masnu jetru.

Simptomi

- Na žalost, simptoma u početku takoreći i nema. Znači to je potpuno asimptomatska bolest, nema nekih znakova bolesti, nema bolova. Vrlo retko da neko oseti nešto kao nelagodnost, ali to je takoreći zanemarljivo - ističe Radmila.

Kada vidimo na sistematskom da neko ima masnu jetru, mi prvo pitamo ljude da li piju, kaže dr Radmila.

- Ona znači da se previše masti nagomilava u jetri. Kada neko oboli, on ima više od 10 do 15 odsto masti u jetri. Dok su male količine i dok nema nekih komplikacija, sve se to ostaje bez bilo kakvih simptoma - kaže dr Radmila.

Bolest jetre ide u više faza

Kako bi se neko izlečio od masne jetre prvo treba da se vidi u kojoj je fazi masnoće.

1. Jednostavna steatoza (masna jetra):

- Početna faza bolesti, gde se masnoća nakuplja u jetrenim ćelijama, ali ne izaziva upalu ili oštećenje. Najčešće nema simptoma, pacijent ne oseća značajne probleme. Ova faza je reverzibilna i uglavnom se lečenje bazira na promeni ishrane, povećanju fizičke aktivnosti i redukciji telesne mase. Ključno je izbegavati alkohol, masnu i visokokaloričnu hranu, kao i kontrolisati postojeće metaboličke poremećaje kao što su dijabetes i dislipidemija - kaže dr Radmila.

2. Steatohepatitis (masni hepatitis ili NASH)

- U ovoj fazi dolazi do zapaljenja jetrenih ćelija zbog nakupljanja masnoće, što može izazvati oštećenje ćelija. Od simptoma javlja se zamor, malaksalost, nelagodnost u abdomenu, smanjena koncentracija. Pacijenti se mogu osećati iscrpljeno, posebno nakon obilnijih obroka. Ova faza je takođe izlečiva. Lečenje uključuje strogu kontrolu ishrane, povećanje fizičke aktivnosti, smanjenje telesne mase, kontrolu dijabetesa i dislipidemije. Takođe, lekovi koji smanjuju insulinsku rezistenciju ili imaju protiv upalni efekat mogu biti korisni - kaže dr Ješić Vukičević.

3.Fibroza

- Oštećene jetrene ćelije zamenjuju se ožiljnim tkivom (fibrozom), ali jetra još uvek može relativno normalno funkcionisati. Pojavljuju se simptomi poput zamora, slabosti, i moguće blage žutice. Intervencija u ovoj fazi može usporiti ili zaustaviti napredovanje bolesti. Iako nema specifičnih lekova za fibrozu, važna je kontinuirana kontrola životnih navika, kao što su zdrava ishrana i redovna fizička aktivnost. Lekovi koji smanjuju insulinsku rezistenciju ili imaju antifibrotične efekte su u proučavanju - kaže dr Radmila.

4. Ciroza

- Napredna faza bolesti gde je jetra značajno oštećena i veliki deo zamenjen ožiljnim tkivom, što ozbiljno ometa njenu funkciju. Težak zamor, žutica, otečen stomak (ascites), promene u mentalnom funkcionalisanju (hepatička encefalopatija). U ovoj fazi lečenje je ograničeno i fokusira se na usporavanje napredovanja bolesti i upravljanje komplikacijama. Nema specifičnog leka za cirozu, pa može biti potrebna transplantacija jetre kod teških slučajeva - kaže dr Ješić Vukičević.

Najčešći uzroci masne jetre uključuju gojaznost, prejedanje, visoki unos prostih ugljenih hidrata i masti, alkoholizam, toksični lekovi i doping sredstva. Insulinska rezistencija i predijabetes takođe igraju značajnu ulogu. Dijagnoza se započinje anamnezom i kliničkim pregledom, a potvrđuje se ultrazvukom jetre. Naprednija dijagnostika može uključivati elastografiju koja procenjuje prisustvo i stepen fibroze.

Kako lečiti jetru

Lečenje masne jetre počinje postavljanjem tačne dijagnoze, uključujući mogućnost biopsije jetre za potvrdu. Terapija obuhvata suplemente iz biljaka poput gospine trave, bokvice i silimarina, kao i vitamine C, D i E koji pomažu regeneraciji jetre. Ključna je pravilna ishrana, posebno mediteranska dijeta koja isključuje proste masti, puter, mast, margarin, pavlaku i zapršku, te preferira kuvano ili dinstano meso, integralne žitarice, povrće i poštanske sireve. Gojaznost se mora kontrolisati kroz zdrav način života i ishranu, savetuje dr Radmila Ješić Vukičević, gastroenterolog i hepatolog za "Prva" TV.

Autor: Dalibor Stankov