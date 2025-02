Ne spavamo danima, svašta nam pada na pamet! Za Radmilom (14) se i dalje traga, ocu jedna stvar jako čudna

Potraga za Radmilom Radosavljević (14) koja je nestala 2. februara u Lazarevcu traje već 18 dana, a njeni roditelji pričaju kako od nje i danas nema ni traga ni glasa, kao i da policija nastavlja potragu za maloletnicom.

"Ne spavamo već danima, brinemo se gde nam je naša Radmila. Sada nam već svašta pada na pamet. Bojimo se da nije kidnapovana ili da je negde zatočena. Čudno je što već ovoliko dana nije uzela telefon od nekoga da nam se javi da je dobro. Čekam da se sve ovo završi kako treba, ali sumnjam na jednu osobu čiji za sad identitet ne želim da otkrivam, da ona stoji iza otmice mog deteta", priča nam uznemireni otac Mirko.

Kako nam on dalje priča, za misteriozni slučaj nestanka ove tinejdžerke raspitivali su se i iz Centra za socijalni rad, a Radosavljevići su i njima rekli da nemaju predstavu gde bi to njihov ćerka mogla da ode, kao i da se do sada ovo nije dešavalo.

"Raspitivali su se, i njima je ovaj slučaj jako čudan. Svi smo svesni šta sve danas može da se desi. Raspitivali smo se i kod komšija, kod koga smo stigli, ne bi li nam rekli neke informacije, ali za sada ništa nismo dobili", govori Radmilin otac za naš portal.

Podsećanja radi, kako je Telegraf.rs već pisao, maloletna Radmila Radosavljević nestala je 2. februara u jutarnjijm časovima u Lazarevcu i od tada joj se gubi svaki trag.

Slučaj je odmah prijavljen policiji.

"Ona nema mobilni telefon. Otkad je nema mi ne znamo šta je sa našim detetom. Molimo sve koji nešto znaju da se javi policiji ili nama. Ne znamo da li je Radmila imala momka. Ovo je već jako strašno da toliko dugo nemamo nikakve informacije gde nam se nalazi dete", kazao nam je ranije potrešeni otac Mirko.

Roditelji nestale devojčice apel za pomoć podelili su i na društvenim mrežama, a gde mole sve ljude koji imaju neke informacije, ili su videli njihovu ćerku da im se jave na broj 0614770456.

Autor: Snežana Milovanov