Maksimalno do 18 stepeni! Prolećne temperature, ali uz oblake

U Srbiji u sredu promenljivo oblačno i toplo, na zapadu i jugozapadu ponegde sa slabom kišom.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan.

Jutarnja temperatura od -2 do 5°C, maksimalna dnevna od 12 do 18°C, u Negotinskoj Krajini do 9°C.

U Beogradu u sredu promenljivo oblačno i toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura 5C, maksimalna dnevna 17°C.

Autor: Snežana Milovanov