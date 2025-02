Sve više građana se žali na istu čudnu pojavu, plaše se da OTVORE PROZOR! Naš fizičar objasnio šta se dešava i dao ključni savet šta pomaže

Mnogobrojni građani poslednjih nekoliko nedelja na društvenim mrežama žale se na elektricitet - svi se pitaju zbog čega su toliko naelektrisani da se pribojavaju čak i da se uhvate za kvaku.

Da li vam se u poslednje vreme desilo da "pecnete" svaki put kada dodirnete kvaku, prozor, česmu, mačku, zagrlite dragu osobu? O ovoj temi pričao je za "Blic TV" (MTS kanal 117) fizičar Jovan Aleksić koji je istakao da je to jedna potpuno prirodna pojava, karakteristična za zimski period.



- Na početku hoću da kažem da je ovo jedna potpuno prirodna pojava. Naime, u prirodi se cela materija sastoji od atoma. Atomi imaju pozitivne i negativne strane. Količina pozitivnog i negativnog naelektrisanja u atomu je ista. Koliko ima pozitivnih, toliko ima negativnih, a atom u celini je električno neutralan. Zbog različitih razloga, ta količina naelektrisanja može da se razdvoji. To nije njihovo prirodno stanje i oni teže da se vrate. E tada, kada se oni vraćaju da se ponovo neutrališu, to mi osetimo kao takvo peckanje - objasnio je fizičar Aleksić.

Iako su i priroda i fizika svuda i uvek isti, zimi su drugačiji uslovi, pa je zato i ta pojava učestalija.

- Naime, materijal koji sada nosimo ima više sklonosti koja doprinose tome da se takva naelektrisanja razdvajaju. Pa zato kad mi protrljamo vunu tu mnogo češće dolazi do toga i zato je zimi ta pojava češća. Druga stvar, kada se tane elektrisanja nalaze razdvojena, to nije njihovo prirodno stanje, oni teže da se vrate. E sada, oko nas je vazduh koji je izolator, kroz koji oni ne mogu da prođu. Međutim, ukoliko u vazduhu ima vodene pare, ta vlaga u vazduhu pomaže da se oni vrate. Leti su veća isparenja, leti je veća vlažnost i leti se oni mnogo lakše neutrališu. Zimi je vazduh suvlji i zato zimi oni duže stoje u tom, da kažem, nenormalnom stanju. Tako da, zbog te dve pojave, prvo što zimi nosimo topliju odeću, vunenu, drugo što je zimi suvlji vazduh, to se zimi češće dešava - istakao je Aleksić.

A šta možemo da uradimo kako bismo smanjili naelektrisanje?

- Uključite ovlaživač vazduha koji će prosto da vazduh učini vlažnijim i naelektrisanje će se smanjiti. Ili najjednostavnije, sačekajte toplije vreme - zaključio je fizičar Jovan Aleksić.

Autor: Dubravka Bošković