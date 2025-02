Svi pričaju o ovom snimku sa TikToku, a srpski običaji takvi već vekovima: Srbi 'razapeti' na mrežama

Jedan snimak sa groblja koji je nastao na Zadušnice izazvao je niz negativnih i burnih reakcija. Snimak porodice koja ruča na groblju objavljen je na društvenoj mreži TikTok, a mnogi su se zbog toga zgrozili.

Izvesna porodica iznela je meso, salatu, voće i slatkiše na groblje, pa je sa sobom ponela i stolnjak, a mladi na snimku su jeli i pričali, a ispod snimka isledio je niz negativnih komentara.

"Strašno i žalosno", "'Ajde da izneseš tipa kolače,meso i voće pa da to pojedeš na groblju, al' da ručaš na groblju je strašno", "Ne znam da l' ste normalni sa ovim snimcima sa groblja. Strašno. Ništa više nije ni sveto, ni privatno... Znači strašno", "Gde su našli da jedu, ja jedan zalogaj ne bih mogla uzeti. Tužno, žalosno", "Mi smo nenormalni narod, gde ovo ima, gde je ovo zapisano?! Teško Bogu s nama!", "Fali samo muzika"...pisali su korisnici.

Ipak, mora se postaviti pitanje kada smo postali toliko licemerni i počeli da osuđujemo ljude za ono što skoro svi rade? Običaj nošenja hrane na groblje je u srpskoj tradiciji već vekovima. Samo nekoliko dana pre Zadušnica, ekipa portala Telegraf.rs razgovarala je sa teologom Draškom Đenovićem baš o tome kako ljudi za "pokoj duše" na groblje dovlače pileće batake, sarmice, projice, kolačiće.

- Zadušnice su dan sećanja na pokojnike. Da im se upali sveća, da se okupi rodbina i da se prisetimo pokojnika, kao i da se počisti grobno mesto. Obeležava se četiri puta godišnje. Tako da imamo zadušnice za svako godišnje doba. Kada je donošenje hrane na groblju u pitanju, taj je običaj bio u vreme kada su ljudi morali dugo da putuju da bi stigli do groblja. Nekada se išlo zaprežnim kolima, po celu noć. Ljudi su bili iscrpljeni, pa su tako hranom koju ponesu mogli da se okrepe ili da okrepe rodbinu. Takođe, ono što im ostane od hrane tada su davali siromašnima, onima koji nemaju. Sada je sve izgubilo smisao. Ljudi sada brzo stižu kolima, nisu toliko gladni i umorni, pa da na groblju moraju da prave gozbu kao što se to nekada radilo - objašnjava verski analitičar.

Srbi koji praktikuju donošenje hrane u velikim količinama ni sami ne znaju, objašnjava on, zašto se to tačno radi, te da je i ovo jedan od običaja koji je vremenom izgubio suštinu.

- "Valja se" ili "To se tako oduvek radilo", eto, to su njihovi odgovori kada biste ih pitali zašto Zadušnice ne mogu da proslave bez tolike hrpe hrane. Oni sada ne znaju pravu simboliku tog običaja. Rade to samo zato što su tako i naši stari radili. To nije prestiž, ne radi se o tome. To je prosto ušlo u naš narod, a običaj je vremenom izgubio suštinu. To vam je isto kao i što se na crveno slovo ne uključuje veš mašina. Nekada su naše bake morale da odlaze do potoka, pa da ceo dan provedu perući veš, to je nekada stvarno bio mukotrpan rad, a ne sada kada uključimo veš mašinu na dva klika. To nije isto, nema smisla i dalje tako na to gledati - objašnjava alnalitičar Đenović.

Ipak činjenica je da žene i danas ne peru veš na crveno slovo, da ljudi nose hranu na groblje i da postoji još niz običaja koji ljudi praktijuju, a možda ne znaju odakle oni dolaze. To svakako nije razlog da budu javno ismevani i vređani na društvenim mrežama. Posebno kada je u pitanju odlazak na groblje gde svako ima pravo da svoju žalost ili tugu izrazi na način na koji on smatra odgovarajućim.

Autor: Snežana Milovanov