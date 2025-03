'Ovo je gaming gigant' - svetska biznis elita uveliko ulaže u jedinu domaću firmu na američkoj berzi NASDAQ

Akcijama ove kompanije moguće trgovati i u našoj zemlji – ticker je GMGI

The Jerusalem Post, vodeći globalni medij na temu geopolitike i biznisa koji mesečno čita više od 10 miliona ljudi, nedavno je pažnju svojih čitalaca usmerio ka operativnim uspesima i tehnološkim inovacijama kompanije Meridianbet, jedine domaće kompanije listirane na njujorškoj berzi NASDAQ.

