Večeras je u Sava centru otvoren 5. Međunarodni kongres HISPA i ISVH, a na svečanom otvaranju uručene su nagrade zaslužnim pojedincima, među kojima je i direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović.

Željku Mitroviću je uručena nagrada za izuzetan doprinos u promociji zdravlja i prevenciji bolesti, a on ju je primio na jedan veoma specifičan način.

Naime, umesto Željka Mitrovića, koji je trenutno van zemlje, priznanje na kongresu kardiologa primio je njegov digitalni hologramski avatar.

- Želim najpre da se zahvalim na ovom prestižnom priznanju. Nažalost, zbog neodložnih obaveza, javljam se sa oko 1.800 kilometara udaljen od Beograda. Trenutno se nalazim u Parizu, ali u ovom digitalnom avatarskom hologramskom vremenu više nije problem kada se čovek ne nalazi ovde. Evo ja uspevam nekako da budem na više mesta u isto vreme. Hvala ovom digitalnom dobu, koliko razumem, ono je značajno i u vašem poslu. Postoje ljudi koji veruju da srce vidi više od oka. Postoje oni koji veruju da je čisto srce možda i najbolji oklop. Ja lično verujem da ste vi zapravo jedini koji ljude ne delite na one velikog srca ili one bez srca ili ljude malog srca, ne delite ljude na ljude sa belim i crnim srcem, na one koji imaju izgrebano ili slomljeno srce. Vi ste zapravo ljudi koji popravljate sva srca. Zato vam hvala, jer to mogu da urade samo ljudi velikog i hrabrog srca - rekao je Željko u svom obraćanju.

Osim Željku Mitroviću, nagrade su uručene i Milošu Neneziću, predsedniku Trayal korporacije i Unije poslodavaca Srbije, doktoru Vasilisu Kotsisu, osnivaču HISPA Grčka i jednom od najvećih evropskih stručnjaka za povišen krvni pritisak i doktoru Zlatku Frasu, predsedniku Udruženja kardiologa Slovenije.

Autor: Iva Besarabić