Vučić: Za sedam, osam dana donosimo zakon za povoljne stambene kredite za mlade

Predsednik Aleksandar Vučić danas je u Knjaževcu, tokom obilaska štandova i razgovora sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača, lovaca, privrednika i građana rekao da će u narednih sedam, osam dana u Skupštini Srbije biti donet zakon o subvencijama za kredite za stanove za mlade.

Vučić je, na interesovanje jedne građanke iz Knjaževca da li će njen sin koji puni 35 godina u aprilu, imati prava da konkuriše za kredite za mlade, kazao da hoće, ali da se prijavi odmah po donošenju zakona.

"Imaće pravo jer zakon donosimo sada, u roku od sedam, osam dana, samo neka se prijavi odmah da ne pređe 35 godina. Imaće vremena", kazao je Vučić.

"Država jedino može da razmotri da da značajniju socijalnu podršku"

Komentarišući problem građana kojima je poljoprivredno-prehrambeni kombinat "Džervin" nakon više od 20 godina rada ostao dužan plate i doprinose za osiguranje četiri godine u periodu od 2004. do 2007, Vučić je kazao da država jedino može da razmotri da da značajniju socijalnu podršku.

"Jedino da vidimo kao što smo u Nišu radili, da neku vrstu socijalne podrške damo, drugačije ne možemo. Mi to ne možemo po zakonu, ali ćemo da pogledamo da vidimo da damo neku veću, značajniju socijalnu podršku za ljude koji su bili u Džervinu, a nije im to plaćeno", kazao je Aleksandar Vučić.

Dodao je da je ta kompanija ostala dužna po celoj Srbiji i to negde u periodu od 2004. do 2007, a negde od 2003. do 2008. godine.

"Džervin više ne postoji. Očerupan, uništen, razoren je. Kupljen iz stečaja", dodao je.

Lokalni proizvođači upoznali su ga sa svojim prehrambenim proizvodima, prirodnim sokovima koji su kako su naveli proizvedeni bez dodatog šećera, rakijama, čajevima okolnih krajeva, kao što su oni sa Stare planine, crnim tartufima, medom.

"Kontrolisaćemo uvoz meda"

Vučić je naglasio da je pokrenuta akcija kontrole meda i da će ona biti pojačana. "Kontrolisaćemo uvoz meda", istakao je on što je naišlo na odobravanje proizvođača koji su naveli da oni koji hoće pošteno da rade ne mogu da rade od falsifikatora.

Pokazali su mu i ručne radove ovih krajeva kao što je timočki vez, za koji su meštanke rekle da je sličan kosovskom vezu i da među izloženim haljinama ima i onih koje su osvajale nagrade na Nedelji mode u Milanu.

Predsednik je obećao i pomoć građanki iz Knjaževca koja živi sama u teškim materijalnim uslovima.

Na njen problem koji se tiče plaćanja kirije od 70 evra, a živi od socijalne pomoći od 10.000 dinara mesečno, Vučić je rekao da će joj država pomoći u periodu od narednih godinu dana da ne mora da plaća stan.

Autor: Dalibor Stankov