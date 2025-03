REKLI MU DA IMA JOŠ 3 MESECA ŽIVOTA, ORGANIZOVAO SAHRANU - A ONDA MEDICINSKO ČUDO! 'Ispred crkve meni glas poče da se menja...'

Dragiša Jovanović zvani Dragče iz sela Jovanovac kod Kragujevca, dokaz je da nema smrti bez sudnjeg dana. On je pre 30 godina sazvao ljude na svoju sahranu, platio sveštenika i grobara, pozdravio se sa ovim svetom, jer su mi lekari zbog teškog oblika karcinoma grla, prognozirali svega tri meseca života.



Međutim, dogodilo se pravo čudo, Dragče i danas posle tri decenije živi svoj život, a lekari koji su ga "već videli mrtvog", svi su na onom svetu završili pre njega.

- Ja sam kao vozač kamiona proživeo jedan veliki stres koji na planini Čemerno u BiH. Iako je taj put opasan, negde u ranu zoru, vozio sam još dva čoveka, kada me je na klizavom putu poneo kamion u desnu stranu, i jednim točkom sišao sa kolovoza jer sam izgubio kontrolu. Nekako smo sredili to i kada smo krenuli nakon nekih sto metara, počeo sam da se tresem i da ne mogu da vozim - kazao je Drakče za agenciju RINA.

Međutim, već sutradan njegovo zdravstveno stanje počinje da se pogoršava, kada kreće da gubi svoj glas.

- Ispred crkve u Kragujevcu, meni glas počinje da se menja, promukao sam. Godinu dana ja sam izbegavao da idem kod lekara. Kada je doteralo Cara do duvara što se kaže, da počinjem da se gušim smogao sam snage i otišao za Beograd. Odmah sam lekarima rekao da neću injekcije ovde da primam, pa taman umro - ističe Dragiša.

Nakon što su mu izvadili isečak koji potvrđuje da je njegovo zdravstveno stanje jako loše, lekari su mu rekli da mu je jedina nada operacija.

- Rekli su mi da ako se operišem, živeću, a ako to ne učinim neću živeti duže od tri meseca. Zakazali su mi operaciju, međutim pokvario im se sterilizator i rekli mi da dođem na tri dana. Kada sam se vratio u kući legnem u krevet i setim se da mi je na taj dan deda umro, od tog trenutka sve se menja - priča Jovanović.

Odlučio je da sebi da plati sahranu, sveštenika, opelo ali i da sazove zvanicu koja će ga oplakivati pred put na ovaj svet.

- Sve je to tada organizovano, međutim ja sam ostao živ do dan danas, a mnogi koji su me lečili otišli su na onaj svet. Operacija je uspela i evo mene i danas ovde, dodaje on.

Drakče nema ni jednu glasnu žicu, odbio je da nosi mikrofon ali je zbog toga naučio da priča iz stomaka, a to nije nimalo lako. Danas mnoge podučava kako se uvezbava ta tehnika i olakšava komunikaciju ljudima kojima je karcinom razneo grlo.

Autor: Snežana Milovanov