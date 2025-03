Lučić na KBF: TELEKOM KLJUČAN za digitalnu ekonomiju Srbije

Optička infrastruktura i 5G mreža biće krucijalni za razvoj digitalnih servisa i uopšte digitalne ekonomije u našoj zemlji, a kompanija Telekom Srbija tu ima veoma važnu ulogu, koje će javnost tek u budućnosti postati do kraja svesna, izjavio je danas generalni direktor srpskog nacionalnog operatera Vladimir Lučić.

Govoreći na panelu u okviru Kopaonik biznis foruma, Lučić je ukazao na izgradnju optičke mreže i predstojeću 5G mrežu kao ključne preduslove za razvoj srpske privrede i uopšte celog društva.

- Mislim da će javnost tek postati svesna koliko smo izgradili optičke infrastrukture i koliko je to važno. U prethodnih šest godina doveli smo optiku do 1,5 milion domaćinstava, a ove godine, još intenzivnijim nastavkom projekta uvođenja brzog interneta u ruralnim sredinama, i do 1,8 miliona. Jedan od naših najvažnijih prioriteta za 2025, ali i koju godinu posle, jeste uvođenje i razvoj 5G, drugog najvažnijeg elementa za digitalnu ekonomiju. Telekom Srbija kao najveća kompanija za telekomunikacije na Zapadnom Balkanu imao je veliko razumevanje i Evropske investicione banke i američke državne Eksim banke za razvoj 5G, kako bismo je što brže izgradili i zajedno pogurali digitalnu budućnost celog regiona. Aktuelni sukob Zapada i Istoka, neka vrsta svetskog tehnološkog rata koji je u toku, vodi se i oko 5G mreže, ko će da je gradi i kontroliše, da li će da se koriste zapadni ili kineski sistemi - objasnio je Vladimir Lučić.

Uvođenje 5G u našoj zemlji očekuje se sredinom ove godine, a Telekom je i te kako spreman: već do kraja 2025. ova najnaprednija mreža biće aktivna u najvećim gradovima, a do 2027. i svetske izložbe Ekspo u celoj zemlji.

- Gledajući odličan kvalitet postojeće 4G mreže kod sva tri operatera u Srbiji, sigurno je da će i 5G biti izuzetno dobra, od čega će ogromne koristi imati svi, cela država i društvo, od firmi koje će hteti da se automatizuju, preko medicine, saobraćaja, obrazovanja, do privatnog života običnih korisnika - najavio je Lučić.

Startapovi i AI uzdanice za budućnost Telekom Srbija je prvi u našoj zemlji napravio “venture kapital” fond za investiranje u inovativne startapove i aktivno radi na komercijalnim primenama veštačke inteligencije (AI). Korist od svega imaće ne samo naša kompanija, već celokupna srpska privreda, poručio je generalni direktor TS Vladimir Lučić. - Uskoro će biti ukupno 20 startapova koje finansiramo, a pre svega to su oni koji se bave razvojem AI. Želimo kao Telekom Srbija da pomognemo digitalnom razvoju cele naše zemlje i sve što smo radili od 2018. jeste da budemo finansijski dovoljno jaki da budemo od pomoći za spremnost i prosperiranje naše privrede za budućnost. Pored startap fonda, u narednih par godina primićemo oko 200 inžinjera koji će se baviti isključivo AI - poručio je Lučić na panelu Kopaonik biznis foruma. Sve to se dešava u periodu širenja i ekspanzije Telekoma Srbija na najbogatijim zapadnim tržištima. - Ekspanzija na tržištima Švajcarske, Nemačke, od ove godine i SAD, biće od velike koristi za promociju i prodaju naših digitalnih servisa, upravo ovo što radimo sa startapovima i na razvoju AI. To što ćemo biti prisutni u najrazvijenijim zemljama kao operator znači da ćemo moći da pomognemo plasmanu ne samo naših digitalnih proizvoda, već i drugih koji se razvijaju u Srbiji, dakle jednom vrlo važnom segmentu srpske privrede - objasnio je Vladimir Lučić i istakao sve navedeno kao novi, izuzetno važan, izvor prihoda za Telekom Srbija.