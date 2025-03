'BOL U STOMAKU, DIJAREJA, KOŽA SE DETETU POTPUNO OSUŠI' Ovaj virus napada i decu i odrasle, a jedan simptom je naročito opasan

Pedijatar pulmolog dr Saša Milićević istakao je da su stomačni virusi prisutni tokom cele godine, a kod dece su prisutni nešto više jer im je imunitet slabiji, a i zbog socijalnog kontakta kome su izloženi.

„Deca manje peru ruke, nego odrasli, a stalno razmenjuju igračke. Rotavirus se prenosi fekoralnim putem, znači kontaminiranim rukama, mada može i kapljično. To je upravo ono što deca u vrtiću i školi rade“ objašnjava dr Milićević podsećajući na to da ne možemo decu stalno, usred igre, terati da peru ruke.

„Bol u stomaku, dijareja, vrlo često i nagon za povraćanjem, a povišena temperatura može da bude, ali i ne mora. Dete je malaksalo, a ako je u pitanju beba, obično se manifestuje kroz problem sa sisanjem. Tada uvek preti opasnost od dehidracije! Što je dete manje, opasnost je veća“, napominje pedijatar.

Kod odraslih rotavirus može da traje od pet do sedam dana i da to lakše podnese, nego kod dece pogotovo ako se na vreme ne primeti da preti dehidracija, može da bude opasno.

Važno je napomenuti da antibiotici ne deluju u ovim situacijama.

„Kada je u pitanju dete, koža bude suva, oči su „upale“, jezik bude obložen i beo. Dete bude totalno malaksalo. Sluznice su suve. Imamo manje lučenje mokraće, da bi organizam zadržavao vodu. Dete stalno liže usne. Najčešće se po tome prepoznaje i to je nešto što ne možete da ne uočite“, govori pedijatar.

Ishrana tokom rotavirusa

Doktor ističe da ne treba insistirati na bogatoj ishrani, jer pacijenti u tom trenutku i nema apetit.

„Hrana nije važna u tom momentu. Ne treba insistirati na mesu, mlečnim proizvodima. Samo pirinčana voda, supe iz kesice, mnogo tečnosti... Ne vode koliko vode sa elektrolitima“, savetuje dr Milićević i dodaje da dojenje ne treba prekidati kada je prisutan rotavirus.

„Neće se deci ništa desiti ako ne jede, ali sa unosom tečnosti – tu nema kompromisa. To mora, ako ne može, onda mora infuzija. Neće nikome ništa da se desi ako ne jede, ali ako to dete mnogo dehidrira, to može da bude opasno. Nekada se to, doduše danas je to retkost, može završiti i fatalno“, zaključuje dr Milićević.

Autor: Dubravka Bošković